Versuchter Mord: 17-Jähriger soll Landsmann aus dem Fenster gestoßen haben

erschienen am 26.10.2016



Plauen. Die Zwickauer Kriminalpolizei ermittelt seit dem späten Dienstagnachmittag gegen einen 17-jährigen unbegleiteten afghanischen Asylbewerber wegen versuchten Mordes an einem gleichaltrigen Landsmann. Er wurde am Mittwochvormittag vorläufig festgenommen und wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, heißt es.

Wie die Polizei mitteilte, war am Sonntagnachmittag ein ebenfalls unbegleiteter minderjähriger Afghane aus einem Zimmer in der dritten Etage einer sogenannten UMA-Unterkunft an der Auenstraße in Plauen gestürzt. Dabei hatte er sich schwere Verletzungen zugezogen.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes war eine Vernehmung laut Polizei erst am späten Dienstagnachmittag im Krankenhaus möglich. Dabei gab er an, von einem Landsmann aus dem Fenster gestoßen worden zu sein. Bislang waren die Beamten von einem Suizidversuch oder einem Unglücksfall ausgegangen. Das Opfer befand sich zum Tatzeitpunkt zu Besuch bei dem mutmaßlichen Täter. Die Ermittlungen der Mordkommission in diesem Fall dauern an. (fp)