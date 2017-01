Vier Ringe für die Elsteraue: Unternehmer baut Audi-Haus

Sobald der Schnee weicht, wird Cornelius Carl an der Plauener Böhlerstraße einen neue Niederlassung errichten. Das Projekt kostet sechs Millionen Euro.

Von Gunter Niehus

erschienen am 17.01.2017



Plauen. Einen Flughafen baut Cornelius Carl in der Plauener Elsteraue zwar nicht. Aber es wird fast danach aussehen. "Unser neues Audi-Zentrum Vogtland gestalten wir wie ein Terminal", sagt der Chef vom Auto-Centrum Carl GmbH an der Moorstraße. Ab März, sobald es die Witterung zulässt, rücken an der Böhler-straße die Arbeiter an.

Auf dem rund 13.000Quadratmeter großen Areal entstehen bis Anfang 2018 Verkaufsräume, deren in Glas und Stahl gehaltenes Design an eine Abflughalle erinnern soll, sowie eine Werkstatt. Bis vor wenigen Tagen waren die Planungsunterlagen im Plauener Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegen. Jeder konnte sie studieren und gegebenenfalls Einwände vorbringen. Doch niemand äußerte Bedenken. Deshalb darf Carl jetzt loslegen.

Rund sechsMillionen Euro investiert der Plauener Autohändler in das Großprojekt, mit dem er seine beiden Firmenstandbeine VW und Audi räumlich trennen will. An der Böhlerstraße können seine Kunden künftig die Wagen mit den vier Ringen kaufen und sie reparieren lassen. Der Standort an der Moorstraße bleibt erhalten und wird für zirka eine dreiviertel Million Euro umgebaut. Dort dreht sich künftig alles nur noch um die Marke VW. "Beide Standorte liegen nicht weit auseinander", sagt Christoph Carl, der Sohn von Firmeninhaber Cornelius Carl. "Das passt sehr gut für uns." Zwar gebe es Verkäufer, die sich entweder auf Audi oder auf VW spezialisiert haben - sowie die entsprechenden Mechaniker. Aber sich gegenseitig aushelfen wird man sich natürlich schon. Schließlich ist man letztendlich ein Unternehmen.

Cornelius Carl ist nicht der erste, der das Grundstück nahe der Weißen Elster bebauen will. Vor Jahren hatte Toyota-Händler Uwe Geipel ähnliche Pläne. Dieser wollte allerdings ein Gewerbezentrum mit Autoteile-Großhandel und mit Lebensmittelmärkten errichten. Dazu sagte der Stadtrat seinerzeit Nein. Daraufhin kaufte Cornelius Carl dem Toyota-Händler das Areal 2012/2013 ab.

Seither laufen die Planungen für das Großprojekt. Das Baugrundstück wurde etwas kleiner, weil die Stadt dem Geschäftsmann die Fläche für einen Fuß- und Radweg abkaufte. Unmittelbar neben dem Autohaus können die Plauener künftig direkt zur Weißen Elster laufen oder radeln. "Eine tolle Sache", so Carl. "Da haben alle etwas davon."

Fast sieben Millionen Euro investiert Cornelius Carl insgesamt. Kann er da überhaupt noch ruhig schlafen? Der Firmenchef lacht. "Ja, das kann ich noch", sagt er. "Ein Risiko ist das Ganze natürlich durchaus. Man kann schließlich nicht alles vorhersehen. Aber ich denke, das Risiko ist kalkulierbar."