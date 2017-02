Vogelgrippe im Vogtland: Laborärzte testen 24 tote Vögel

Stallpflicht für Hühner, Sperrbezirke: Die Auswirkungen der Tierseuche sind in der ganzen Region zu spüren. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Von Gunter Niehus

erschienen am 09.02.2017



Plauen. Im Landkreis Hof hat's angefangen. Dort starb Ende November eine Ente an der Vogelgrippe des hochansteckenden Typs H5N8. Dies war der erste Fall von Vogelgrippe in der Region. Ende Januar verendeten dann in Zeulenroda und Taltitz die nächsten Vögel an der Tierseuche. Es folgte ein Schwan in Hof. Vergangene Woche wurde das Virus dann bei einer toten Wildgans in Reichenbach nachgewiesen. Wann die Krankheit wieder abflaut, ist auch für die Experten völlig unklar.

Für Menschen ist die Vogelgrippe nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht gefährlich. Von den Auswirkungen der Tierseuche sind dennoch viele Vogtländer unmittelbar betroffen. Geflügelzüchtern ist es kreisweit verboten, ihre Tiere ins Freie zu bringen. Innerhalb der Schutzzonen dürfen außerdem keine Wildvögel gejagt werden, und wer dort Hunde oder Katzen hält, darf seine Vierbeiner nicht frei umherlaufen lassen.

Koordiniert wird dies alles von Amtstierärztin Dr. Anne Mütschard im Plauener Landratsamt. "Es ist zurzeit eine sehr hohe Arbeitsbelastung, weil all dies zusätzlich zu den anderen Aufgaben zu leisten ist", sagt Mütschard. Beispielsweise werden tote Wildvögel an die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen nach Leipzig geschickt. Dort untersuchen Spezialisten die Tiere und gehen gezielt auf die Suche nach dem gefährlichen Virus.

Insgesamt sind dort bisher 20 Vögel aus dem Vogtland getestet worden, vier Untersuchungen laufen noch. Wenn in dem Leipziger Labor der Virus-Typ H5 nachgewiesen wird, geht das Probenmaterial - also Organe und Gewebe - an das Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Dort wiederum wird auf den Subtyp N untersucht. H und N bezeichnen zwei Eiweiße auf der Oberfläche des Grippeerregers.

Die auch für die toten Tiere aus dem Vogtlandkreis nachgewiesene, hochansteckende Variante H5N8 ist prinzipiell für alle Vögel gefährlich. "Einige Arten sind allerdings empfänglicher, als andere es sind", teilt Amtsärztin Mütschard mit. "Die weniger empfänglichen Arten können das Virus aber verbreiten." Wie die Krankheit eigentlich entstanden ist? Bei dieser Frage muss auch die Expertin passen. "Es handelt sich um eine Virusinfektion, deren Entstehung wir nicht wissen", teilt sie lediglich mit.

Hunde- und Katzenbesitzer, die außerhalb der Schutzzonen wohnen, sind kaum von der Tierseuche betroffen. Katzen dürfen weiterhin durch die Gärten streifen. Zwar können sie bei intensivem Kontakt mit erkrankten Vögeln das Virus aufnehmen und untereinander übertragen. "Allerdings besteht bei dem Kontakt von Hauskatzen mit hiesigen Singvögeln im Moment ein vernachlässigbar geringes Risiko einer Infektion", so Anne Mütschard. "Eine Infektion von Hunden konnte bislang nicht nachgewiesen werden."

Die Leinenpflicht für Hunde und Einsperrpflicht für Katzen in den Schutzzonen werde hauptsächlich verhängt, um das Aufscheuchen von Wildvögeln zu minimieren.