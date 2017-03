Vogelpest in Tschechien: Vogtlandkreis Beobachtungsgebiet

erschienen am 06.03.2017



Franzensbad/Plauen (dpa/sn) - Der Vogtlandkreis ist von einem Ausbruch der Geflügelpest in Tschechien betroffen. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, gehört die Stadt Bad Brambach mit den Ortsteilen Hohendorf, Bärendorf und Schönberg zum Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern.

Den Angaben zufolge ist die Vogelgrippe in einem kommerziellen Nutzgeflügelbestand mit Enten, Hühnern und Puten in der Nähe von Franzensbad (Frantiskovy Lazne) ausgebrochen. Mehrere tausend Stück Geflügel seien an der Seuche gestorben oder nach der Feststellung gekeult worden.

Zugleich wurden zwei Geflügelpest-Sperrbezirke in anderen Regionen des Landkreises aufgehoben. Die Städte Reichenbach und Pausa-Mühltroff seien nicht mehr Sperr- oder Beobachtungsgebiet, die Gemeinden Triebel, Bösenbrunn und Weischlitz nicht länger Beobachtungsgebiet.