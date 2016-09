VogtlÃ¤ndische Crystal-Gang: Ein heiÃŸer Draht in den Knast

Vogtländische Crystal-Gang: Ein heißer Draht in den Knast

Sie sollen Teil des Crystal-Problems in der Region sein: zwei, die wie Rocker aussehen, ein Ex-Bauunternehmer und ein cooler Typ mit Gelfrisur. Ihr Partner gab telefonische Anweisungen aus dem Knast. Die Polizei hörte zu.

Von Manuela Müller

erschienen am 16.09.2016



Plauen/Chemnitz. Die vier Männer sitzen nebeneinander auf der Anklagebank. Zwischen ihnen jeweils ein Anwalt, der sie vor einem harten Urteil schützen soll. Einer der Männer muss naschen, während der Prozess läuft. Knusperflocken und saure Gummi-Apfelringe. Er ist 52, der Älteste der Angeklagten. Früher war der Plauener Bauunternehmer, er steht auf BMW und gute Klamotten, und heute wirkt er nervös und müde.

Diese Männer sitzen wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Chemnitz: R. und M. sind zwei kräftige, 34-jährige Plauener, die wie Rocker wirken. R. ist im Januar mit 200 Gramm Crystal auf der Autobahn 72 in Chemnitz erwischt worden. M. soll sein Fahrer gewesen sein. Der 52-Jährige ist der dritte Plauener auf der Anklagebank. Bei ihm fand die Polizei kleinere Mengen Crystal in der Garage. Die Staatsanwaltschaft geht nach Informationen der "Freien Presse" davon aus, dass er Quellen für den Stoff in Tschechien hatte. Der vierte Angeklagte ist ein 36-jähriger Chemnitzer mit Gelfrisur. Ihn sollen die Plauener mit Crystal beliefert haben, so der Vorwurf.

Es ist ein zäher Prozess, der seit Juli läuft und frühestens im November zu Ende geht. Die Männer halten den Mund.

Die Geschäfte soll ein anderer Drogenhändler aus dem Knast heraus eingefädelt haben über ein hineingeschmuggeltes Handy. R., der Hauptangeklagte aus Plauen, sollte draußen dessen Job übernehmen und den Chemnitzer mit Stoff versorgen, heißt es. Die Männer kannten sich aus dem Gefängnis, sie wurden schon früher wegen Drogengeschäften verurteilt.

Die Ermittler hörten ihre Telefone ab. Im Prozess lässt die Staatsanwaltschaft die Aufnahmen einspielen. Es sind Gespräche und SMS-Nachrichten, und sie sollen belegen, wann sie sich Stoff zugeschoben haben. Die Protokolle wirken harmlos, doch kombiniert mit den Geodaten ihrer Aufenthaltsorte ergeben sie für die Fahnder ein Bild.

SMS aus dem Gefängnis an den Chemnitzer:

"Meld dich mal bei R. Der wartet auf dich... danke."

"Ich kann heute nicht mehr. Mir ist heute der Stress zu groß. Musst du Verständnis haben. Wenn ich könnte, würde ich. Aber mir fehlt die Zeit."

"Musste ne mir sagen, sondern R. Keen Stress."

"R. anrufen?? ... Wenn du einen vertrauensvollen und fähigen Mann brauchst, dann melde dich bei ihm!!"

R. aus Plauen saß vergangenes Jahr wegen Drogenhandels in Haft. Er soll seit seiner Jugend Kontakt mit Rauschgift haben. Aussagen der Polizei zufolge gibt es kein Konto auf seinen Namen. Er ist arbeitslos und bezieht keine Sozialleistungen, hat offiziell keine Einkünfte.

SMS aus dem Gefängnis:

"Und kommst zurecht mit m Ersatzmann??"

"Ja, passt."

Der Einkaufspreis für Crystal liegt zwischen 15 und 20 Euro pro Gramm, so Staatsanwalt Alexander Wittig. Für den Endkunden ist die Droge teuer. Bis zu 100 Euro koste das Gramm. Die 200 Gramm, mit denen R. im Januar gestellt wurde, waren mehrere tausend Euro wert.

Sequenzen aus Telefonaten der Angeklagten:

"Das Doppelte wie sonst brauche ich bloß ... Kriegst du ja hin, oder?"

...

"Gut."

...

"Wie geht dir's denn?"

"Scheiße, warum?"

"Naja, weil wir uns eigentlich mal sehen müssten! ... Kriegst du das hin?... Sollen wir reinkommen?"

...

"Ich bin an meiner Garage."

Keiner der Angeklagten verdient Geld mit sozialversicherungspflichtiger Arbeit. Der Ex-Bauunternehmer macht Geschäfte bei E-Bay. Auf dem Konto des Chemnitzers fielen den Beamten viele Bareinzahlungen auf.

SMS

"Dauert das von Mal zu Mal länger?"

...

"M., Guter - ob die zwei heute nochmal rum komme! D. Rest holen ... Wäre nicht übel ..."

"Ciao R. Ich bin zu Hause. Wann kommst du? Du rufst mir an. Yo. Hab ich eine Überraschung für dich."

Die Staatsanwaltschaft will die Drogenhändler mit Haftstrafen außer Gefecht setzen. R., der sich im Plauener Umland ein Haus ausbaut, sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Gegen ihn haben die Ermittler das Meiste in der Hand.