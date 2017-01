Vogtland: Flüchtlinge legen in Firmen los

62 Asylbewerber haben im Vogtland bisher eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden. Hauptursache für die geringe Zahl: unzureichende Deutschkenntnisse. Doch es gibt noch andere Gründe.

Von Gunter Niehus

erschienen am 02.01.2017



Plauen. Goitom Haile braucht mit dem Akkuschrauber eine halbe Sekunde. Dann ist die Schraube raus. Kollege Welday Gebrezghi ist mit seinem Computer schon ein Stück weiter, hat die Abdeckung entfernt und zieht das Netzteil heraus. Die Männer aus Eritrea sind Mitarbeiter der Firma Hetzner in Falkenstein und zerlegen Computer, die das Unternehmen ausmustert, weil sie zu viel Strom verbrauchen.

"Die Arbeit macht Spaß", sagt Goitom Haile, während er routiniert die nächste Schraube am Gehäuse löst. Der 22-Jährige kam vor einigen Monaten als Asylbewerber ins Vogtland. In der Flüchtlingsunterkunft wurde es ihm langweilig. Deshalb bewarb er sich bei Hetzner, als die Firma in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur unter Asylbewerbern nach neuen Mitarbeitern suchte. Er und der 24-jährige Welday Gebrezghi wurden genommen. Mittlerweile haben sich beide gemeinsam eine Wohnung gemietet und gehören bei dem Unternehmen zur Stammbelegschaft. "Unsere Firma wollte soziales Engagement zeigen", sagt Personalreferent Sebastian Lippold. Edle Motive allein reichen aber nicht, um die Eritreer zu beschäftigen. "Wir sind ja ein gewinnorientiertes Unternehmen", sagt Lippold. "Beide leisten gute Arbeit und sind wertvollen Mitarbeiter."

Eine Erfolgsgeschichte. Aber vogtlandweit eher die Ausnahme. Nur 62Asylbewerber konnte die Arbeitsagentur nach Auskunft von Pressesprecherin Silke Steinkampf in den ersten Arbeitsmarkt im Vogtlandkreis integrieren. "Die Bereitschaft der Unternehmen ist da", betont sie. Doch meist hapert es bei Bewerbern an Sprachkenntnissen. Was nützen motivierte Mitarbeiter, wenn sich der Chef mit ihnen nicht verständigen kann? Das A und O für die Integration auf dem Arbeitsmarkt seien deshalb Deutschkurse. "Ich denke, in einem Jahr wird die Zahl der vermittelten Flüchtlinge sehr viel höher sein", sagt Steinkampf voraus.

Vielleicht gibt es dann sogar die ersten Azubis. Eigentlich hatte die Arbeitsagentur vor genau einem Jahr verkündet, dass sie den Fachkräftemangel im Vogtland auch mit jungen Menschen aus Ländern wie Syrien, Iran, Irak und Eritrea lindern will.

Doch ohne gute Deutschkenntnisse haben die Flüchtlinge in der Berufsschule keine Chance. Auch die Handwerker hatten sich mehr erwartet: "Die Zahl von Flüchtlingen, die den Weg in eine Ausbildung im Handwerk gefunden hat, liegt unter unseren Erwartungen", räumte Dietmar Mothes ein, Präsident der Handwerkskammer Chemnitz. "Das hat mit fehlenden Sprachkenntnissen zu tun, aber auch mit mangelnden Schulkenntnissen. Denn oft haben die Geflüchteten auf der Flucht wertvolle Schuljahre verloren."

Mangelnde Sprachkenntnisse und Bildung mögen für Asylbewerber die gravierendsten Hürden sein. Doch nach Einschätzung des Kammerpräsidenten beileibe nicht die einzigen. Mothes: "Ein weiterer Grund dafür, dass erst wenige Flüchtlinge in Ausbildung sind, ist die Bürokratie. Von der Erstaufnahme über Unterbringung, Eignungsfeststellung, Entscheid über den Aufenthaltsstatus bis zur Vermittlung an Ausbildungsbetriebe sind viele bürokratische Hürden zu nehmen."

Gesetzliche Rahmenbedingungen hat der Plauener Landtagsabgeordnete Frank Heidan (CDU) ebenfalls als Hindernis ausgemacht. Er hat Vorschläge, wie es künftig besser klappen soll. Heidan: "Das Kündigungsschutzgesetz und der Mindestlohn sind bei der Integration hinderlich. Hier müssen wir deutlich flexibler werden", sagt er. Bei der Firma Hetzner sieht man dies offenbar anders. Personalreferent Lippold: "Unsere beiden Mitarbeiter aus Eritrea bekommen mehr als den Mindestlohn."