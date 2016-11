Vom Museum im Stich gelassen: Jetzt dampft's bei den Märtners

Die Dampfmaschine war der Motor der industriellen Revolution. In Plauen dampften sie gestern in einer Ausstellung, die es gar nicht geben sollte.

Von Manuela Müller UND tHOMAS vOIGT (fOTOS)

erschienen am 07.11.2016



Plauen. In der Gartenkantine "Morgensonne" gibt's einen Männerstammtisch, der eine Mission hat: Er will die Dampfmaschine in die Zukunft retten. Deshalb stellen die Männer einmal im Jahr ihre Dampfmaschinen aus. Gestern ließen sie es wieder dampfen. Binnen weniger Stunden kamen mehrere hundert Besucher. So viele, dass es rund um die Dampfmaschinen wimmelte.

Elektromeister Michael Rannacher und seine Stammtisch-Freunde sind stolz darauf, dass ihre Schau so beliebt ist. Trotzdem stand sie kurz vor dem Aus. Das Problem war der große Zuspruch aus der Bevölkerung. Nachdem die "Morgensonne" zu klein dafür geworden war, durften sie ins Vogtlandmuseum ausweichen. Bei der letzten Schau im vergangenen Jahr sei spürbar gewesen, dass sich das Interesse des Hauses in Grenzen gehalten habe. Im Museum war gestern für eine Aussage dazu kein Verantwortlicher erreichbar.

"Das Museum bereitet sich schon auf die Weihnachtsausstellung vor", sagt Rannacher. Verschieben wollte er den Termin nicht, weil Dampftage am besten in den Herbst passten. Er habe nicht immer wieder nach einem neuen Raum suchen wollen und die Ausstellung deshalb abgesagt. Als Umwelttechnik-Unternehmer Bernd Märtner davon hörte, räumte er seinen Konferenzraum für die Männer.

Gestern dampften die Maschinen zum ersten Mal in seinem Unternehmen M & S Umweltprojekt am Mühlgraben. "Wenn schon jemand Eigeninitiative zeigt, sollte man das nicht tot machen", sagt Märtner, der seine Oberlosaer Handball-Freunde einen kleinen Imbiss organisieren ließ. Vom Umsatz der Schau bekommen die Dampfmaschinen-Besitzer ihren Spiritus bezahlt, der Rest fließt in die Bürgerstiftung.

Dort, wo sonst Ingenieursköpfe rauchen, dampften sieben Stunden lang Maschinen. Mittendrin stand Roland Reichelt aus Chemnitz, den die Branche verehrt. 2000 Heißluftmotoren hat er gebaut und um die Welt geschickt. "Das ist Spielzeug für alte Männer", sagt Reichelt, 75.

Die Männer des Stammtisches hoffen indes auf Nachwuchs. "Wir haben fast alle keine Nachfolger", sagt Dampfmaschinen-Bastler Gerold Schmidt, 63, aus Elsterberg. Die Dampfmaschine war der Motor der industriellen Revolution, und das dürfe nicht vergessen werden. Als Schmidt Kind war, träumten kleine Jungs von Dampfmaschinen. Peter Böhm zum Beispiel, der gestern wieder von Stand zu Stand ging und die Technik bewunderte: "Irgendwann kaufe ich mir vielleicht doch so ein Ding", sagt Böhm, 70.

Was Opa begeisterte, kann auch heute noch kleine Jungs verzücken: Oliver Gütter ist zwölf und besitzt selbst eine Dampfmaschine, mit der er Spielsachen antreibt. Zum Beispiel Betonmischer, Schleifblock und Modell-Säge. "Die Säge habe ich an einem Zahnstocher getestet", sagt Oliver. Papas Kumpel sammelt solche Maschinen, und das hat den Jungen aus Plauen fasziniert. Gestern lief Oliver mit Lukas durch die Ausstellung, seinem besten Freund: "Der wünscht sich jetzt auch eine."