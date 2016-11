Von Anis über Henna bis Zimt: Die exotischsten Läden in Plauen

Hier kaufen Deutsche, Araber, Rumänen, Afrikaner und noch mehr ein. In drei Jahren sind in der Spitzenstadt ebenso viele Geschäfte entstanden, die teils Außergewöhnliches haben - und Kunden aus dem ganzen Landkreis.

Von Elsa Middeke

erschienen am 22.11.2016



Plauen. Grünes Kokosgel, Senfblattkohl, Chapatis, Hummus oder Baklava: Wer sich in Plauen den Geschmack des Orients auf die Zunge holen will, hat die Wahl zwischen drei Läden. Der erste öffnete vor über drei Jahren, der neueste kam vor anderthalb Jahren dazu. Einer von ihnen hat inzwischen expandiert und bereitet schon den nächsten Clou vor. So groß ist die Nachfrage geworden - nicht nur durch Einwanderer und Flüchtlinge.

"Willkommen" - so steht's in acht Sprachen an seiner Ladentür. Ali Mohsan aus Pakistan startete den ersten orientalischen Verbrauchermarkt der Spitzenstadt. Nach Plauen kam er vor acht Jahren. Weil sein Onkel bereits hier war, erzählt der 24-Jährige. Der Versuch, einen Sportartikelladen, wie seine Familie ihn in der Heimat hat, aufzubauen, klappte aber nicht - zu groß sei die Konkurrenz gewesen, so der junge Unternehmer. Ab August 2013 stand er in seinem Einkaufsladen an der Stresemannstraße. "Der Anfang war schwer", blickt er zurück. Heute ist Mohsan mit "Alis Feinkost" am Hradschin 1 zu finden, wo vorher eine Apotheke war: mehr Platz, mehr Angestellte und noch mehr Produkte, von arabisch und asiatisch über indisch, italienisch und türkisch. Zwischen Falafelmix, Henna, Tee, Mie-Nudeln und Halal-Fleisch stehen auch Dosentomaten, Marmelade oder Apfelmus von deutschen Herstellern im Regal. Bei ihm versorgten sich viele Flüchtlinge, so Mohsan. "Es gibt kaum einen Ausländer im Vogtlandkreis, der mich und meinen Laden nicht kennt", fügt er stolz hinzu. Er habe für seine Kunden extra Arabisch gelernt, fügt er hinzu. Zu ihm kämen aber nicht nur Araber, sondern auch Afrikaner, Pakistaner, Iraner, Rumänen, Bulgaren, Kosovo-Albaner, Brasilianer, Vietnamesen - und Deutsche.

Letztere kaufen auch bei Alan Hami aus Syrien ein, wie der 26-Jährige erzählt. Seit April 2015 hat er seinen Laden an der Dobenaustraße 20. Er kam vor drei Jahren nach Deutschland, lebte erst in München, suchte dann Kontakt zu Bekannten in Plauen. Eigentlich sei er ausgebildeter Ingenieurtechnologe, sagt Hami. Um wieder in diesem Beruf arbeiten zu können, will er die deutsche Ausbildung nachholen.

Taher Saleh Gassem lebt schon länger im Vogtland: Ihm gehörte 14 Jahre das "Grillhaus Anatolien" in Auerbach, erzählt er an der Kasse seines Dalal Marktes an der Neundorfer Straße 31. Der heute 56-Jährige kommt aus dem Irak. Das Lokal sei inzwischen verkauft, nun müsse er nicht mehr täglich von Plauen aus pendeln, sagt Gassem.

Mohsan am Hradschin dagegen plant schon weiter: In einigen Monaten, wenn im Landratsamt um die Ecke etwa 600 Mitarbeiter rackern, möchte er sein Geschäft um ein Bistro erweitern. Hähnchencurry und Schawarma, ein Grillgericht mit Gewürzen und Sesampaste, sollen dann zum Beispiel locken.