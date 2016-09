Von Mama kaputtgelocht

Fast 10.000 Schüler nutzen die neuen Schüler-Dauerfahrkarten aus Plastik. Aber die Tickets reagieren sehr sensibel - wenn Mama oder Papa sie locht. Bald gibt es Gratis-Hüllen.

Von Manuela Müller

erschienen am 14.09.2016



Plauen. "Bitte nicht lochen!" Der vogtländische Verkehrsverbund hat jetzt eine Warnung an alle Eltern herausgegeben. Sie sollen die neuen Schülertickets nicht lochen, weil sie sie damit zerstören. Die ersten kaputtgelochten Fahrkarten sind bereits beim Verkehrsunternehmen reklamiert worden, so Marketing-Mitarbeiterin Sophie Gürtler.

Doch genau das Lochen scheint bei den Dauerfahrkarten für Schulkinder ziemlich beliebt zu sein. Damit die Kinder die Karte nicht verlieren, gibt es Eltern, die sie lochen und an einem Schlüsselband befestigen. Das lässt sich umhängen und macht das Ticket schneller auffindbar im Ranzen. Die alten Fahrscheine, die bis zum vergangenen Schuljahr im Einsatz waren, bestanden aus Papier. Das war laminiert, und das Loch störte nicht. Die neuen Plastikkarten bestehen aus einem Chip und sensiblen unsichtbaren Antennen. "Das Lochen macht sie komplett unbrauchbar", sagt Sophie Gürtler. Der Ersatz kostet entsprechend der Tarifordnung zehn Euro.

Ab Montag verteilt der Verkehrsverbund durchsichtige Ticket-Hüllen, die sich ans Schlüsselband hängen lassen. Die sind kostenlos und am oberen Bahnhof in Plauen, bei der Straßenbahn am Tunnel, an der Auerbacher Bushaltestelle am Gartenhaus und bei den Verkehrsunternehmen erhältlich, so die Sprecherin. Aufgefallen ist das Loch-Problem den Busfahrern. In ihren Fahrzeugen gibt es Kontrollgeräte, und an denen müssen sich die Schüler bei jeder Fahrt anmelden. Ist die Karte gelocht, gebe es eine Fehlermeldung. "Der Fahrer weist die Schüler darauf hin, dass sie sich eine neue besorgen müssen", sagt Gürtler. Künftig sollen sich die Schüler auch beim Aussteigen mit ihrer Karte wieder abmelden.

Die neuen Tickets sollen nicht nur Schwarzfahrerei eindämmen. Denn die Fahrer erkennen dank der Technik, ob das Ticket gültig ist oder nicht. Die Plastikkarten sind der Einstieg des Verkehrsverbundes im Vogtland in ein neues elektronisches Fahrgeld-Management-System. Sie gelten in allen Bussen, Bahnen und Straßenbahnen im Vogtland. Langfristig ist geplant, Plastikkarten für einen größeren Kundenkreis einzusetzen.

Die stabilen Plastik-Fahrscheine hat der Falkensteiner Chipkartenhersteller Comcard geliefert. Ungelocht könnten sie eine ganze Schulzeit lang halten.