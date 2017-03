Vorwurf: Von Schwiegermutti verprügelt

Mit der Zaunslatte soll eine Frau ihren Ex-Schwiegersohn geschlagen haben. Tatort war ein Schrebergarten, glaubt die Staatsanwaltschaft. Eine Familienfehde, mit der sich jetzt das Gericht beschäftigt.

Von Manuela MÜller

erschienen am 09.03.2017



Plauen. In der "Heimaterde" soll ein Familienstreit eskaliert sein. Das ist eine Kleingartenanlage, die in Jößnitz liegt. 47 Parzellen, in denen gerne gegrillt, gefeiert und gepflanzt wird. Vergangenes Frühjahr feierte ein Pächter-Pärchen dort Geburtstag, und der ist nun zum Fall für das Amtsgericht geworden. Die Kleingärtnerin ist angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ihr Ex-Schwiegersohn beschuldigt sie, handgreiflich geworden zu sein.

Der junge Mann gibt an, seine ehemalige Schwiegermutter habe ihn verprügelt. Die 54-Jährige habe ihn mit einer Zaunslatte am Kopf verletzt. Er ließ seine blutende Platzwunde im Krankenhaus behandeln und erstattete Strafanzeige. Die Schwiegermutter bestreitet den Vorwurf: "Ich habe das nicht getan, weil ich mich an dem nicht vergreife!" Die Latte habe sie nur zur Abwehr gehalten.

Als der Gerichtsprozess begann, ließ der junge Mann Richterin Andrea Hörr sitzen. Er kam nicht zur Verhandlung. Deshalb sprach Andrea Hörr kein Urteil und legte einen weiteren Prozesstermin fest. Dann will sie den Kläger, der seine Schwiegermutter vor Gericht brachte, von der Polizei vorführen lassen.

Dass Familienfehden so ausarten, ist in Plauen eher selten. "Gewalttaten zwischen Verwandten passieren nicht häufig", sagt Gerichtssprecher Michael Rüsing. Immer wieder beschäftigen sich seine Kollegen dagegen mit Beziehungstaten, in denen es darum geht, dass ein Mann seine Lebensgefährtin geschlagen hat.

Im Schrebergarten-Streit hat die Richterin versucht, jenen Abend in der "Heimaterde" zu rekonstruieren. Die Zeugen, die sie hörte, waren Geburtstagsgäste und eine Ärztin aus der Notaufnahme. Die Partygäste entlasteten die Schwiegermutter: Sie hätten am Lagerfeuer gesessen, auch die Ex-Frau des mutmaßlichen Opfers. Zu dem Mann habe sie damals schon keinen Kontakt mehr gehabt. An diesem Abend sei er am Gartenzaun aufgetaucht. Er habe am Tor gestanden und gepöbelt.

Herumgebrüllt und gedroht habe er. Sie hätten die Polizei zu Hilfe gerufen, aber die sei nicht gekommen. Mehrere Stunden hätten sie gewartet. Als der junge Mann den Garten betreten habe, sei die Schwiegermutter mit der Zaunslatte in der Hand auf ihn zugegangen. Der Schwiegervater habe ihn schließlich zum Tor hinausgeschoben. "Als er aus dem Garten ging, war er unverletzt", sagt die Ex-Frau.

Allerdings tauchte der Mann in jener Nacht in der Rettungsstelle aus. Am Kopf blutete er aus einer Platzwunde. Auch zur Polizei ging der Plauener. Er soll betrunken gewesen sein. Fast zwei Promille habe der Alkoholtest ergeben. Anzeige erstattete aber auch die 54-Jährige. Denn ein anderer Garten, der ihr gehört, sei am nächsten Morgen verwüstet gewesen.

Einer lügt vor Gericht, soviel steht fest. Ein Urteil gibt es frühestens in zwei Wochen.