Vosla entlässt 30 Prozent seiner Mitarbeiter

erschienen am 23.03.2017



Plauen. Der Speziallampenhersteller Vosla aus Plauen (früher Narva) will 100 seiner rund 330 Mitarbeiter entlassen. Der Personalabbau sei unumgänglich, um das Überleben des Traditionsunternehmens zu sichern, teilte die Vosla-Geschäftsführung am Donnerstag mit. Das Unternehmen hatte Anfang Februar ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, weil die anstehende Sanierung nicht durchfinanziert war und Vosla somit überschuldet war. Am 1. April soll das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung planmäßig eröffnet werden. (cul)