Vosla geht in Insolvenz: 330 Mitarbeiter bangen um Jobs

Die Krise, in der der Speziallampen-Hersteller steckt, spitzt sich zu. Die Vosla hat Zahlungsschwierigkeiten. Die Sanierer wollen das Werk erhalten.

Von Manuela Müller

erschienen am 02.02.2017



Plauen. Die Manager der "Glühlampe" haben Insolvenz angemeldet. Das teilte die Unternehmensleitung gestern offiziell mit. Das zuständige Amtsgericht Chemnitz habe dem Antrag bereits zugestimmt. Ziel sei eine Sanierung in Eigenverwaltung. Bis zum Spätsommer soll die Vosla neu aufgestellt werden. Der Geschäftsbetrieb laufe ohne Unterbrechung weiter.

Bereits zum Jahresbeginn hatten die Geschäftsführer eine strategische Neuausrichtung der ehemaligen Narva angekündigt. Analysen hätten jetzt ergeben, dass die anstehende Sanierung nicht durchfinanziert sei und aufgrund von Überschuldung ein Insolvenzantrag gestellt werden musste. "Unser Ziel ist es, das Unternehmen sowie seinen Produktionsstandort zu erhalten und es für die Zukunft sicher aufzustellen", so das Manager-Duo Michael Waubke und Stefan Weniger in der gestrigen Presseerklärung.

Die beiden Geschäftsführer haben erst vor wenigen Wochen ihren Dienst in der Vosla angetreten. Der Finanzinvestor Bavaria ist Geldgeber des Unternehmens. Die börsennotierte Industrieholding kauft mittelständische Firmen, um ihre Gewinne zu optimieren und die Betriebe wieder zu verkaufen.

Vor Weihnachten hatte sich die Bavaria von Vosla-Gründer Gerhard Liebscher getrennt. Liebscher hatte den Betrieb vor vier Jahren vor dem Aus gerettet. Damals war der Philips-Konzern Eigentümer und wollte ihn schließen. Mit dem Personalwechsel holte sich der Finanzinvestor in mehreren Städten agierende Unternehmensberater ins Boot.

Betriebsrat und Belegschaft waren damals erschüttert. Von Fassungslosigkeit war die Rede. IG-Metall-Bevollmächtiger Thomas Knabel sprach von "berechtigten Sorgen". Die Vosla sei zu diesem Zeitpunkt ein gesundes Unternehmen gewesen. Es soll ein Sanierungsplan existiert haben, um langfristig nicht mehr am Tropf von Philips zu hängen. Ziel war es, langfristig den Sprung in die LED-Sparte zu schaffen. Das gilt als notwendig, weil die Halogenproduktion nicht dauerhaft das Auskommen sichern werde.

Nach wie vor produziert die Vosla neben Speziallampen für Nischenmärkte auch Autolampen für Philips. Knabel zufolge stand das Thema Kündigungen im Zusammenhang mit einer Restrukturierung bereits vor dem Eingreifen von Bavaria im Raum.

Zu möglichen Entlassungen hält sich die neue Vosla-Spitze bedeckt. "Ob und inwieweit Personalmaßnahmen notwendig sein werden, ist derzeit noch nicht absehbar", heißt es in der Presseerklärung. "Diesen Satz halte ich für zynisch", sagte Thomas Knabel gestern. Am frühen Nachmittag hat die Geschäftsführung die Belegschaft über die Insolvenz informiert. Die Nachricht hatte sich aber bereits herumgesprochen unter ihnen. 330 Frauen und Männer arbeiten in der Vosla. Die Löhne und Gehälter bezahlt ihnen von Januar bis März die Arbeitsagentur aus der Arbeitslosenversicherung.

Insolvenz in Eigenverwaltung bedeutet, dass die Geschäftsführer den Betrieb selbst weiter leiten und nicht der Insolvenzverwalter. "Wir sind davon überrascht, dass die Insolvenz-Meldung so schnell kam", sagte Knabel.