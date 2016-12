Was an der Talsperre Pöhl teurer wird

Der Zweckverband der Talsperre Pöhl hat in der letzten Sitzung des Jahres neue Entgelte beschlossen. Um einen Teil davon tobt bereits ein Rechtsstreit.

Von Elsa Middeke

erschienen am 14.12.2016



Pöhl. Alle Jahre wieder ist sie fällig: die neue Entgeltliste des Zweckverbands Talsperre Pöhl. Montagabend gaben die Verbandsräte bei der letzten Sitzung in diesem Jahr für sie grünes Licht. Ab Januar stehen somit so einige erhöhte Preise am sogenannten vogtländischen Meer an - siehe Infokasten. Betroffen sind vor allem Camper und Mieter von Eclus (Holzhütten). Den mit Abstand größten Sprung nach oben müssen Siedler in Voigtsgrün bei der Jahrespacht verkraften. Doch der Rechtsstreit um die Pacht, der seit Jahren zwischen Voigtsgrüner Mietern, dem Verein Bungalow- und Laubensiedlung Voigtsgrün und dem Zweckverband tobt, wird sich bis ins neue Jahr ziehen.

Im September hatte der Streit seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden, als die 174 Siedler nach der Kündigung ihrer Verträge durch den Verband neue Dokumente mit explodierten Mieten erhielten: Statt 200 Euro Jahrespacht sollen sie ab 2017 mehr als das Drei- oder sogar Vierfache zahlen. So kostet beispielsweise die kleinste Parzelle ab Januar 680 Euro, die größten 860 Euro. Bang hatte die erhöhten Kosten damit erklärt, dass der Zweckverband seit der Kündigung des Generalpachtvertrags verschiedene Leistungen übernommen habe, wie das Mähen der Liegewiese, die Müllentsorgung und die Unterhaltung der Wege und Parkplätze in der Siedlung. Siedler wiederum zeigten sich geplättet und führten als Vergleich die Siedlungen Neudörfel und Rodlera an: Dort beträgt die Jahrespacht 270 Euro. Zudem bewirtschafte man die Voigtsgrüner Siedlung, wie Neudörfel und Rodlera, seit Jahren selbst, so die Voigtsgrüner.

Mit diesem Streit zu tun haben könnten auch neue Sonderleistungen für Jahrescamper. Will ein Mieter einen Vertrag im laufenden Jahr ändern, werden bald 35 Euro fällig. Kommt ein Mieter der Pflege seiner Parzelle trotz Aufforderung innerhalb einer Frist nicht nach: 150 Euro. Wird Ratenzahlung vereinbart, kostet es je nach Stundungstyp eine Bearbeitungsgebühr (vier Raten: zehn Euro, acht Raten: zwanzig Euro).

Ab 2017 verändern sich zudem die Mieten für die Eclus am Gunzenberg. Nach Angaben von Verbandsgeschäftsführerin Mariechen Bang werden diese Holzhütten, in denen bis zu vier Personen schlafen können, gut angenommen. Dieses Jahr investierte der Zweckverband daher in zwei weitere Eclus und bietet somit fünf an. Künftig steigen die Preise pro Nacht zwischen 12 und 19 Euro an. So kostet die erste Übernachtung im Eclu Größe S in der Hauptsaison inklusive Strom und Endreinigung jetzt 44 statt 28 Euro, jede weitere Nacht 36 statt 20 Euro - im Eclu Größe L werden 59 statt 40 für die erste Nacht fällig, für jede weitere 49 Euro statt 30 Euro. Auch in der Nebensaison schlagen sich die Preiserhöhungen nieder.

Ebenfalls neu: Für 25 Euro können Gäste des Fahrgastschiffes "Pöhl" nun an Bord Mediatechnik mitmieten. Dabei handelt es sich um Bildschirm und Beamer, wie Verbands-Geschäftsführerin Mariechen Bang erläuterte.

Ihr Vertrag wurde um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Darüber informierte am Ende der Sitzung des Zweckverbandes der Vorsitzende, Landrat Rolf Keil (CDU).