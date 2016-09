Wegen verpasstem Zug: 20-JÃ¤hriger zerstÃ¶rt Schaukasten am oberen Bahnhof

Wegen verpasstem Zug: 20-Jähriger zerstört Schaukasten am oberen Bahnhof

erschienen am 10.09.2016



Plauen. Ein 20-jähriger Vogtländer hat in der Nacht zu Samstag die Scheibe eines Schaukastens am oberen Bahnhof Plauen zerstört. Wie die Polizei meldete, verpasste er mit seiner Freundin und einem weiteren Bekannten den Zug nach Hause. Aus Wut darüber trat der junge Mann auf dem Bahnsteig 5/6 gegen die Scheibe eines Schaukastens und zerstörte sie. Dabei wurde er allerdings von Bundespolizisten beobachtet, die ihn stellten und zur begangenen Sachbeschädigung vernahmen.

Er räumte die Tat ein und gab an, dass dies eine Frustreaktion wegen des verpassten Zuges gewesen sei. Er habe nicht damit gerechnet, dass die Scheibe gleich kaputt gehen würde und wolle für den Schaden aufkommen. Wie hoch dieser ist, ist derzeit noch nicht bekannt. (fp)