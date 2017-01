Wie sicher ist die DNA-Spur im Mordfall Heike Wunderlich?

Mehrfach haben in der Vergangenheit DNA- Spuren auf falsche Fährten geführt. Die Richter in Zwickau wollen das bei dem Verbrechen von 1987 ausschließen.

Von Gabi Thieme

erschienen am 16.01.2017



Zwickau/Plauen. Spätestens seit die Ermittler in Bayreuth im Herbst 2016 einräumten, dass die DNA von NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt auch durch eine Verunreinigung an den Fundort der 2001 in Oberfranken verschwundenen Peggy gelangt sein könnte, war klar, dass die Weichen für die Beweisaufnahme in künftigen Strafprozessen neu gestellt würden. So auch am Montag am siebten Verhandlungstag im Prozess um den fast 30 Jahre zurückliegenden Mord an Heike Wunderlich in Plauen. Denn die DNA des wegen Mordes angeklagten Frührentners Helmut S., die erst 2016 an dem Drosselwerkzeug extrahiert werden konnte, ist Dreh- und Angelpunkt der Anklage. Der Beschuldigte selbst äußert sich nicht dazu. Seine zwei Verteidiger könnten versuchen, das Beweismittel infrage zu stellen.

Die 18-jährige Heike Wunderlich war am 10. April 1987 in einem Wald bei Plauen missbraucht und erdrosselt neben ihrem Moped von einem Passanten entdeckt worden. Um ihren Hals lagen ineinander verschlungen BH, Slip und ein Gummiband vom Gepäckträger ihres Simson-Rollers, mit denen sie gewürgt und erdrosselt wurde.

Gestern wurde im Prozess am Landgericht Zwickau der seit 16 Jahren in dem Fall federführende Ermittler Enrico Petzold von der Zwickauer Polizei vor allem zur Untersuchung und Lagerung der DNA beziehungsweise der Spurenträger befragt. Der Vorsitzende Richter Klaus Hartmann machte keinen Hehl daraus, dass er angesichts des Phantoms von Heilbronn nach dem Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter besondere Sorgfaltspflicht walten lassen werde. Damals hatten Beamte die DNA einer Frau gesichert, die bald zur meistgesuchten Verbrecherin Deutschlands wurde. Ihre DNA war aber nur an diverse Tatorte gelangt, weil sie in einer Fabrik arbeitete, in der Wattestäbchen für DNA-Untersuchungen hergestellt wurden. Eine ähnliche Panne wollen die Zwickauer Richter ausschließen.