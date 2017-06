Wie zwei Brüder im Gefängnis landeten

Zwei Jugendliche sorgen seit Monaten für Stunk in Plauen. Sie prahlen mit Straftaten und schnüffeln Feuerzeuggas. Vor wenigen Tagen zündete einer eine Gartenlaube an. Ein Besuch bei ihrer Mutter.

Von Manuela Müller

Plauen. Mütter wollen das Beste für ihre Kinder. Daher ist Janine M.* beruhigt, dass ihre Söhne im Knast sitzen. Denn Erik* hat neulich einen Fiat geklaut und ihn zu Schrott gefahren. Und Michael* hat eine Laube abgefackelt. Sie brannte nieder, nur Asche blieb übrig. Einer seiner Kumpels hat das gefilmt mit dem Handy, Janine M. kennt das Video. Das mit der Laube war das letzte, was ihr Michael tat, bevor die Jugendrichterin ihn wegsperrte.

Die Brüder sind 15 und 16. Ihre Geschichte erzählt vom Versagen des Systems der Jugendhilfe. Vom Schule schwänzen, von Erziehungsheimen, einem Rauswurf aus der Psychiatrie. Janine M. hofft, dass die Justiz jetzt das repariert, was noch zu reparieren ist bei ihren Jungs. Die muss man vor sich selbst schützen, sagt sie. "Wenn die was genommen haben, sind sie unberechenbar." Feuerzeuggas ziehen sie, so heißt das in der Szene. Man kann es in Plastiktüten sprühen und inhalieren. Das macht high, ein billiger Trip. Wenn die Brüder Geld haben, kaufen sie sich Drogen.

Ihr Revier ist Plauen. Hier machen sie der Polizei Arbeit und manchen Menschen Angst. Hier ist Michael, der 16-Jährige, Mitte Mai zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Danach durfte er nach Hause und sollte warten, bis ein Platz im Jugendgefängnis frei wird für ihn. Das kann dauern. Michael war nach dem Gericht noch ein bisschen frei. Er brach einen Snackautomaten auf der Bahnhofstraße auf, beleidigte Polizisten und steckte die Laube in der Gartensparte "Volkshain" in Brand. An einem Sonntagmorgen Mitte Mai war das. Eigentlich waren es zwei Lauben, aber bei der ersten ging das Feuer wieder aus. Seit dieser Sache sitzt Michael in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Platz in der Jugendanstalt.

Die Jungs sind stadtbekannte Rowdys. Manchmal sind sie zusammen unterwegs, manchmal jeder für sich. Janine M. zieht ihre Kinder allein auf. Und hinter ihr tuscheln die Leute. "Das Getuschel hinter meinem Rücken, dieses Ausgefrage", sagt sie. Manche verurteilen sie als Mutter. Froh ist sie, wenn sie nirgendwo hin muss. Nichts sehen, nichts hören. Polizisten grüßen sie, wenn sie ihr auf Streife in der Stadt begegnen. Schön fühlt sich anders an, sagt Janine M.

Sie hat nicht gezählt, wie oft die Polizei bei ihr klingelte. 30, 40-mal könnte es gewesen sein. Das spricht sich rum in der Nachbarschaft. Vor ein paar Wochen, als Michael noch frei war, rannte sie vors Haus auf die Straße. Ihr Sohn prügelte gerade auf einen Jungen ein, der aus einer Wunde am Hinterkopf blutete. Sie kühlte den Nacken des Jungen, und jemand holte den Notarzt. Danach riefen die Jungs bei der Polizei an und sagten: "Wir waren es."

Diese Häme. Selbst wenn sie vor dem Jugendrichter sitzen, grinsen ihre Söhne, sagt Janine M. "Bei mir saßen vier Polizisten drauf", habe Erik stolz erzählt. Das war nach einem Einbruch. Seit ein paar Tagen sitzt auch ihr 15-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Mutter zweifelt daran, dass das Gefängnis ihr den alten Erik wiederbringt. Früher, da habe er kein Wässerchen trüben können. Drei Jahre ist das her. Jetzt ist Erik Provinz-Gangster. Michael wollte in den Knast. Er will sein Leben auf die Reihe bringen, hat er seiner Mutter versprochen. Hauptschulabschluss, Lehre, am besten auf dem Bau.

Es ist, als hätten alle zugesehen, wie ihr die pubertierenden Jungs entgleiten. Polizei, Jugendamt, Schulen, Erzieher, Psychiater. Die Behörden wissen seit Jahren, dass es in der Familie Schwierigkeiten gibt. Janine M. hatte sich Hilfe im Jugendamt geholt, da waren Erik und Michael noch nicht kriminell. Zweimal pro Woche kommt eine Familienhelferin zu ihr. Zu gut sei Janine zu ihren Kindern, sagt die Helferin. Janine M. sagt, die Familienhelferin ist die einzige, die ihr hilft.

Beide Söhne schwänzten Schule und liefen weg von zu Hause. Beide haben Heim-Karrieren hinter sich, und die Heime warfen sie raus. Zuletzt flog Erik raus, weil er keine Drogentherapie machen wollte. Michael war ein paar Mal in der Psychiatrie. Einmal, weil er seiner Lehrerin vor der Klasse den Po gezeigt hatte. Im Februar schickte das Gericht Michael wieder in die Psychiatrie. Drei Wochen sollte er bleiben. Die Psychiater sollten ein medizinisches Gutachten über ihn schreiben. Nach einer Woche entließ ihn die Klinik ohne Gutachten. Er hatte randaliert und keinen Bock.

175 Straftaten habe Michael seit vergangenem Sommer begangen. "Erik ein paar weniger", sagt Janine M. Michaels Liste kennt sie, weil seine Gerichtsverhandlung schon stattgefunden hat. Das sei sie, zumindest ein Teil: eine angezündete Tür zum Betreuungsbüro, Drogenverkauf, Körperverletzung, Notruf-Missbrauch, Morddrohung, Einbrüche, gesprengte Zigarettenautomaten. Eine dreiviertel Stunde habe es gedauert, bis die Staatsanwältin die Anklageschrift vorgelesen hatte. Vieles habe ihr Sohn zugegeben. In der Stadt-Galerie, dem großen Einkaufszentrum, habe Michael Hausverbot.

"Das ist hart. Zusehen müssen, wie sich deine Kinder das Leben versauen", sagt die Mutter. Letztes Jahr ging sie ins Frauenschutzhaus. Er wird sie umbringen, habe Michael ihr gedroht. Da versteckte sie sich für eine Weile. Als sie sich wieder nach Hause traute, waren die Fensterscheiben eingeschlagen. Waschmaschine, Kabel, Geschirr, Wasserkocher, Staubsauger. Michael habe alles aus der Wohnung geschleppt, was sich zu Geld machen lässt, um Drogen zu kaufen.

Gas schnüffeln ist billiger. An manchen Tagen ziehen ihre Jungs eine ganze Flasche Feuerzeuggas, schätzt Janine M. Sie werden müde davon. Den Rausch bringt ein Sauerstoffmangel im Gehirn, da die Gase den Sauerstoffgehalt der Atemluft reduzieren. Immer wieder sterben Kinder daran. Die Mutter hat Angst: "Aber wenn ich was sage, sagen die: Chill doch mal dein Leben."

Mütter wollen das Beste für ihre Kinder. "Ich habe versagt", sagt Janine M., die von Hartz IV lebt. Straffer rannehmen sollen hätte sie ihre Jungs, mehr Grenzen setzen. Sie wollte, dass sie selbstständig werden. Jetzt weiß sie nicht, wer den Schaden bezahlt, den ihre Söhne angerichtet haben.

Aber sie weiß, dass Michael und Erik die nächsten Jahre im Jugendgefängnis verbringen werden. Das beruhigt sie. Im Knast habe man zwei Möglichkeiten: Entweder es macht Bing oder es macht Bäng.

*Namen von der Redaktion geändert.