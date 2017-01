Wieder Licht im alten Warenhaus

Für Samstag lädt das neue Landratsamt in Plauens Innenstadt zum Tag der offenen Tür ein. Fast sechs Jahre lang wurde das alte Kaufhaus um- und angebaut. Die "Freie Presse" zeigt, wer die besten Fensterplätze hat.

erschienen am 19.01.2017



Plauen. Am Samstag, 9 Uhr, öffnet Landrat Rolf Keil (CDU) die Pforten zum Tag der offenen Tür im neuen Plauener Landratsamt. Treffpunkt ist der Haupteingang des umgebauten Kaufhauses am Postplatz 5, über den die Behörde auch künftig für Besucher zu betreten ist.

Keil hat sich bewusst für einen Tag der offenen Tür entschieden, teilt die Kreisverwaltung mit. Den Kontakt der Bürger mit Mitarbeitern des Hauses zu ermöglichen, erscheine ihm wichtiger als eine feierliche Einweihung mit geladenen Gästen: "Ein direkter Draht zwischen Verwaltung und Bürgerschaft liegt mir am Herzen", so Keil. Er hofft, dass das Angebot ankommt. Bereits bei den Baustellenführungen hatte es stets ein reges Interesse gegeben. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) wird gegen 10 Uhr als Gast erwartet. Er hat eine der wenigen Einladungen erhalten. Der Freistaat Sachsen schoss zu dem mittlerweile rund 50Millionen Euro teuren Bau 26,5 Millionen Euro zu. Über einen nochmaligen Nachschuss in Höhe von 3,9 Millionen Euro hatte die Kreisverwaltung erst vor wenigen Tagen informiert.

Was genau das neue Landratsamt am Ende gekostet haben wird, steht noch nicht zweifelsfrei fest - der Bau der Mammutbehörde ist auch noch nicht ganz fertiggestellt. Mit dem Ende aller Arbeiten sei erst im Juni zu rechnen, sagt Projektleiter Henry Seifert: "Es werden zum einen Mängel beseitigt, die im Rahmen der Abnahme festgestellt wurden und die mit Bezug der Räume durch Mitarbeiter erfasst wurden. Zweitens stehen noch Arbeiten an Außenanlagen an, der Außenputz ist fertigzustellen und die Fassade zu komplettieren." Die Arbeiten für Fassade und Putz sind vergeben, eine Ausschreibung des Auftrags für Jalousien und Jalousienkästen ist in Vorbereitung.

Diese werden vor allem an den An- und Neubauten auf der Rückseite des alten Kaufhauses anzubringen sein. Erst von dort aus sind auch die Dimensionen des Behördenbaus zu erkennen: Das alte Kaufhaus mit der Sandsteinfassade zur Bahnhofstraße hin bildet nur einen von insgesamt vier Gebäudeteilen.

Noch nicht ausgebaut sind auch Ladenflächen rechts und links des Haupteingangs. Die Sparkasse hofft, "ab Sommer 2017 im Landratsamt präsent zu sein", so eine Sprecherin. Für die Cafeteria ist eine Inbetriebnahme für April in Aussicht gestellt. Als Pächter hat Brasserieunternehmer Kay Forbriger aus Reichenbach den Zuschlag erhalten.

Um Verständnis bittet das Landratsamt, dass am Samstag der Zutritt mit Hunden, großen Taschen, Rucksäcken sowie mitgebrachten Speisen und Getränken nicht möglich ist. Im Kreistagssaal wird es 11 und 12 Uhr einen Vortrag zur Bau- und Kulturgeschichte des ehemaligen Kaufhauses Tietz geben. Treffpunkt zu stündlichen Führungen durch das Haus ist im Foyer. Darüber hinaus werden Vorträge zu Verbraucherthemen sowie Hör- und Sehtests für Kinder angeboten.

Weitere Informationen zum Programm am Tag der offenen Tür am Samstag, 9 bis 14 Uhr, finden Sie im Inneren dieses Lokalteils.