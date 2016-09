Wilde Pinkler: Die Stadt als ein groÃŸes, stilles Ã–rtchen

Wilde Pinkler: Die Stadt als ein großes, stilles Örtchen

Manche Ecken verkommen zum Klo. Am Lesertelefon häufen sich die Beschwerden über Wildpinkler. Stadträte sagen: Verpisst euch! Was aber sagen die Bürger? "Freie Presse" schaltet den Puller-Ted.

Von Manuela Müller

erschienen am 08.09.2016



Plauen. Eine Münchnerin hat sich öffentlich über eine pullernde Frau vor der Plauener Stadt-Galerie beschwert, und das hat halb Plauen erregt. Manche ekeln sich. Und manche fühlen sich auf den Schlips getreten, weil es Wildpinkler nicht nur in Plauen gibt. So kommentiert ein Facebook-Lager. Man sorgt sich um den Ruf der Stadt.

CDU-Fraktionssprecher Ingo Eckardt gehört zu denen, die finden, dass das ungenierte Strullen nicht in die Medien gehört. Doch auch er hat unschöne Szenen erlebt, vor allem im Zusammenhang mit Stadtfesten. "Das konnte man den Anwohnern fast nicht mehr zumuten", sagt Eckardt. Er war jahrelang in der Initiative Plauen aktiv, dem größten Gewerbeverein der Region. Er sieht im Wildpinkeln kein kleines Problem, dem das Ordnungsamt entgegenwirken muss. "Nicht nur falsch parkende Autos abstrafen", sagt er.

Am Wochenende ist wieder Stadtfest, der Plauener Herbst. Nicht nur der Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion hofft dort auf verstärkte Puller-Kontrollen. Unter Alkohol sinkt die Hemmschwelle, für sein Geschäft die nächste Hauswand aufzusuchen anstatt das stille Örtchen. Mancher erleichtert sich ungeniert bei vollem Bewusstsein unter freiem Himmel.

Die Pinkler haben in Plauen Reviere markiert, in denen sie regelmäßig die Hose runter lassen. Eines davon hat Alexandra Glied ausgemacht, Hotelchefin und Stadträtin in der Fraktion von FDP und Initiative Plauen. "Sehr gerne wird an die Wand am Alaunbergwerg gezischt", sagt sie. Das könne jeder sehen, der die Reichsstraße entlangfährt. Locker bleiben will Alexandra Glied bei so viel Freizügigkeit nicht: "Wo kommen wir denn hin, wenn die Sitten so verrohen?" Im Zentrum gebe es genügend stille Örtchen, zur Not auch ihre Hotel-Toilette.

Für sie gibt es zwei Lösungen. Die erste ist die gute Kinderstube - in der die Eltern ihren Kindern beibringen, dass man nicht an Wände uriniert. Außerdem wünscht sie sich eine bessere Präsenz von Polizei und Ordnungsamt. Das wäre gut für die Schamgrenze und das Sicherheitsgefühl, findet Alexandra Glied und spricht damit Petra Rank von der Linken-Fraktion aus dem Herzen.

Benjamin Zabel begrüßt die unappetitliche Debatte. Der Fraktionsvorsitzende von SPD und Grünen bringt den Personalabbau bei der Polizei ins Spiel, auch das lasse die Pinkel-Kultur aufblühen. Im Zuge der Haushaltsberatungen will seine Fraktion mit dem Ordnungsamt darüber sprechen: "Wir müssen überlegen, wie wir die Ordnungsbehörden personell aufstocken und sichtbarer machen." Das Puller-Problem sei nur ein Auswuchs mangelnden Anstands. Zabel hofft auf eine Bestandsaufnahme aller Ordnungsprobleme - und auf Lösungen.

