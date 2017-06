Wildes Pinkeln: Stadt lässt ihre Pforte mit Wasser abspritzen

Es gibt ein Problem mit dem Pfortengässchen. Die Pforte verbindet nicht nur die schönsten Ecken Plauens. Sie ist auch der Ort, an dem Spaziergänger nur noch die Nase rümpfen.

Von Manuela Müller

erschienen am 10.06.2017



Plauen. Ein Ärgernis, das zum Himmel stinkt: Wer durch die Pforte neben der Johanniskirche läuft, muss mit einer Wolke beißenden Uringeruchs rechnen. Ursache ist das Wildpinkeln, das sich in Plauen breit macht. "Mit Besuchergruppen gehe ich ungern durch. Das macht keinen guten Eindruck", sagt Stadtführer Lothar Ruddeck.

Seit Jahren versucht die Stadt-Spitze, die Hygiene im Pfortengässchen in den Griff zu bekommen. Der Weg verbindet Plauens schönste Ecken - Weberhäuser, Malzhaus, Johanniskirche, Mühlgraben. Weil er gleichzeitig ein stilles Örtchen ist, verleitet er zu schlechten Manieren. Kaputte Bierflaschen, Kippen, Kaffeebecher und Hundehaufen sammeln sich im Gässel. Bereits vor drei Jahren veranlasste das Ordnungsamt, dass die Straßenreinigung dort einmal pro Woche Müll sammelt.

Aber die Gasse zieht immer noch wilde Pinkler an. "Es riecht unangenehm. Besonders im Sommer", sagt Stadtführer Ruddeck. Baubürgermeister Levente Sárközy greift jetzt zu neuen Mitteln, um mehr Ordnung ins Pfortengässchen zu bringen. Alle ein bis zwei Wochen wird es mit Wasser gesäubert. Mit einem Kärcher spritzen Mitarbeiter der Straßenreinigung die Treppen und Wände ab. "Vielleicht wird damit die Hemmschwelle größer", hofft Sárközy. Das Gelände sei der einzige Ort, für den die Behörde eine Wasserreinigung angeordnet habe. Zudem gibt es im Stadtgebiet verstärkte Ordnungskontrollen.

Die Stadtführer begrüßen den neuen Druck auf Schmutzfinken. Jörg Simmat gerät ins Schwärmen, wenn er von der Pforte zur Stadt erzählt: "Bei unseren Nachtwächter-Führungen ist diese Gegend besonders stimmungsvoll." Das Fleckchen Altstadt gilt als fixer Programmpunkt für Touristen. Nur dort ist das Stadtwappen als Relief zu sehen, und dort befand sich der erste Friedhof Plauens. "Gegen eine bestimmte Art von Dummheit ist man hilflos als Zivilgesellschaft", sagt Simmat.

Das Gelände zum besseren Schutz mit Kameras zu überwachen, hatte die Stadt-Spitze bereits vor drei Jahren abgelehnt. Nachts sei das Licht schlecht für Videoaufzeichnungen. Dass eine bessere Beleuchtung das Pinkel-Problem lösen könnte, daran zweifelt der Baubürgermeister. Dafür sei zu wenig Begängnis. An anderen Stellen können es helfen, solche Ecken auszuleuchten. Als Beispiel nennt Sárközy die Lutherkirche. Die Urinecke an der Hinterseite der Kirche will er nächstes Jahr ausleuchen lassen.

Während Plauen seine Pforte mit Wasser strahlt, bearbeitet Hamburg seine Reeperbahn mit Speziallack. Ein Teil der Fassaden in St. Pauli ist mit Speziallack gestrichen. Die angepinkelte Wand wirft den Urin zurück. Wildpinkler werden nass.