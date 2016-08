Wo Pingeligkeit zur Tugend wird: Schweizer Group nimmt's genau

Der Plauener Automobilzulieferer plant eine Erweiterung. Die Geschäfte laufen gut. Das Erfolgsrezept: eine Fehlerquote von nahezu Null.

Von Gunter Niehus

erschienen am 23.08.2016



Plauen. Es sieht aus wie eine perfekt eingeübte Choreografie. Roboterarme greifen sich eine Zylinderkopfhaube nach der anderen, schwenken sie durch die Luft, bearbeiten die Oberfläche, drücken Verbindungsstifte aus Stahl hinein und legen sie sacht auf ein Förderband. Dieses transportiert das Aluminium-Gussteil zum nächsten Arbeitsplatz in der Fabrikhalle an der Plauener Schenkendorfstraße.

Für Jörg Burmeister ist das Roboterballett ein vertrauter Anblick. "Wir bearbeiten auf diese Weise über zwei Millionen Rohlinge pro Jahr", sagt der Werksleiter der Schweizer Group Plauen GmbH. Bis vor Kurzem hieß das Unternehmen noch Plauen Automobile Technology GmbH. Kürzlich hat die Endurance Capital AG das Plauener Unternehmen gekauft und einem Tochterunternehmen angegliedert, die Schweizer Group mit Hauptsitz in Hattenhofen (Baden-Württemberg). "Das hat sich einfach angeboten", so Burmeister. "Die Schweizer Group hat zuvor zu unseren Lieferanten gehört, weil sie die Gussteile herstellt, die bei uns weiterverarbeitet werden. Jetzt ist die ganze Fertigungskette in einem Unternehmen zusammengefasst."

Die Plauener Firma mit ihren 175Mitarbeitern bearbeitet Aluminium-Gussteile für die Automobilindustrie. Wer einen Mercedes oder einen VW fährt, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine Zylinderkopfhaube im Motorraum, die in der Spitzenstadt veredelt wurde.

Veredeln heißt vor allem fräsen und an der richtigen Stelle Kleinteile einsetzen. Für den Laien klingt das recht simpel. Kann das nicht jeder? Jörg Burmeister schmunzelt. "Stimmt schon. Aber Hunderttausende dieser Werkstücke mit einer Genauigkeit von bis zu einem tausendstel Millimeter bearbeiten - und zwar mit einer Fehlerquote von nahezu Null - das kann nicht jeder." Und ergänzt: "Ich will gar nicht behaupten, dass wir die Einzigen sind, die das hinbekommen. Aber es gibt nicht viele Konkurrenten, die mithalten können." Damit das klappt, müssen Burmeister und seine Leute auf zahlreiche Details achten. Selbst die Temperatur in der Fabrikhalle spielt eine Rolle. Ist es zu warm, dehnen sich die metallenen Gussteile zu stark aus - und das Endprodukt ist um den entscheidenden Millimeterbruchteil verhunzt.

Doch dies passiert nicht, darauf achten die Mitarbeiter penibel. Das Plauener Unternehmen, so Jörg Burmeister, habe sich in der Automobilindustrie durch seine gleichbleibend hohe Qualität einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet und im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 21 Millionen Euro erwirtschaftet.

Dieses Ergebnis will die Schweizer Group Plauen nicht nur halten, sondern sogar ausbauen. Deshalb baut das Unternehmen ab Herbst eine neue, 1100 Quadratmeter große Lagerhalle. 1,2 Millionen Euro wird sie kosten. "Im Augenblick müssen wir viele Kisten mit Rohteilen in einer unserer beiden Produktionshallen abstellen", sagt Burmeister. Dieser Platz wird aber dringend für neue Maschinen gebraucht. Denn die Auftragsbücher der Firma sind gut gefüllt.

"Deshalb suchen wir neue Mitarbeiter", so der Werkleiter. Gute Leute zu finden, wird dabei zusehens schwieriger. Doch Burmeister braucht sie unbedingt. Denn mögen die Roboter ihr Ballett noch so perfekt präsentieren - letztendlich macht auch bei der Schweizer Group in Plauen der Mensch den entscheidenden Unterschied.