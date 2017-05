Zehnjähriger wird bei Unfall in Plauen schwer verletzt

erschienen am 13.05.2017



Plauen. Ein Zehnjähriger wurde am Freitagabend auf der Trockentalstraße in Plauen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte wollte der 10-Jährige auf seinem Fahrrad die Straße überqueren. Ein dort fahrender 38-jähriger Audi Fahrer versuchte vergeblich den Zusammenstoß mit dem Jungen durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver zu vermeiden. Der Junge fiel auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Bei der Kontrolle des Rades stellten die Beamten fest, dass die Bremsen nicht funktionierten. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Der Sachschaden beträgt 350 Euro. (fp)