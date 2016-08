Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

erschienen am 19.08.2016



Plauen. Bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Postplatz in Plauen sind am späten Donnerstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten gegen 17.30 Uhr mindestens zehn Personen aus Syrien und Afghanistan in Streit, wobei ein 17-jähriger sowie ein 18-jähriger Syrier verletzt wurden. Vor dem Eintreffen der Beamten ergriffen die mutmaßlichen Tatverdächtigen die Flucht. Bei dem Streit wurden Pflanzen und Töpfe eines Blumengeschäftes beschädigt, da die Beteiligten sich damit bewarfen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03741/140 zu melden. (fp)