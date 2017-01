Zwickau oder Plauen: Wer räumt besser?

In Plauen waren die Straßen gestern zum Teil glatt wie Seife. Zwickau hatte den Schnee von gestern augenscheinlich besser im Griff. Ein Vergleich.

Von Manuela Müller

erschienen am 06.01.2017



Plauen/Zwickau. Während man den Autofahrern in Plauen am besten einen guten Rutsch wünschte, rollte der Verkehr in Zwickau weitgehend problemlos. Das berichten Pendler, die in beiden Städten unterwegs waren. In Plauen hagelte es Beschwerden aus der Bevölkerung, in der Zwickauer Zeitungsredaktion gingen Lobesbekundungen über den dortigen Räumdienst ein.

Die "Freie Presse" hat deshalb den Winterdienst Plauen und Zwickau miteinander verglichen und Fakten ausgewertet. Ergebnis: Beide Städte haben sich ähnlich auf den Winter vorbereitet. Doch in Zwickau hat das Konzept besser zum Takt des Schneefalls gepasst.

In beiden Städten hatte es über Nacht etwa gleich viel geschneit. René Blank hatte an seiner Wetterstation in Zwickau vier bis fünf Zentimeter Neuschnee gemessen, Manfred Bock in Plauen ebenfalls etwa vier Zentimeter. In beiden Städten koordiniert der kommunale Bauhof den Winterdienst und lässt verschiedene Firmen für sich räumen. In Plauen muss er sich um rund 335 Kilometer Straße kümmern, in Zwickau sind es fünf Kilometer mehr.

Ähnlich ist auch die Anzahl der Räumfahrzeuge. Acht Lkw fahren in den beiden Städten. Wie viele Kleinfahrzeuge wie Multicars im Einsatz waren, konnte Plauens Winterdienst-Chef Eric Zapf gestern nicht sagen. In Zwickau waren es acht Multicars und sechs Kleintransporter. Ihr Einsatz begann zwei Uhr morgens - wie in Plauen.

"Wir sind mit Mann und Maus unterwegs. Mit allem, was zur Verfügung steht", sagt Eric Zapf. Er war gestern damit beschäftigt, Bewohner von Nebenstraßen zu besänftigen, in denen noch nicht geräumt wurde. Zapf riet, selbst zur Schneeschippe zu greifen. Der Gesetzgeber verpflichte Kommunen nur dazu, gefährliche und wichtige Stellen zu räumen. "Es kann sein, dass wir uns den ganzen Tag auf solchen Straßen aufhalten und nicht in die Nebenstraßen kommen", sagt Zapf. Der Winter sei kein einfaches Geschäft für die Bauhöfe. Zapfs Team sei in den vergangenen Wochen schon oft unterwegs gewesen, um überfrorene Straßen zu salzen. Davon hätten Autofahrer nichts mitbekommen, weil es keine Komplikationen gab.

Wetterbeobachter Manfred Bock hat seit dem Wintereinbruch bis gestern Nachmittag in Plauen 14 Zentimeter Schnee gemessen. "Das hatten wir zum letzten Mal am 5. Februar 2013", sagt er.