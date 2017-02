Zwischen Rotlicht und Blaulicht: Stadt fegt ihren Problembezirk

Im Stadtkern hinter der Hammerstraße liegt ein buntes Gemenge an Problemen. Mit Geld soll sich dort einiges regeln lassen.

Von Manuela Müller

erschienen am 07.02.2017



Plauen. Nirgendwo in Plauen leben mehr Sozialgeld-Empfänger, und nirgendwo haben sich so viele Prostituierte niedergelassen wie dort: Die Stadtplaner nennen das Viertel östliche Bahnhofsvorstadt. Zwischen Jößnitzer Straße, Goethe-straße und Gottschaldstraße liegt es, und eine Grenze markiert die Hammerstraße. Da, wo rote Herzchen in den Fenstern leuchten.

Seit zwei Jahren arbeiten die Stadtplaner an einer Strategie, um das Viertel aufzuwerten. Eigentlich geht es um eine gewisse Verdrängung. Zum ersten Mal bekommt ein Stadtteil ein Imagekonzept übergestülpt, das so bunt ist wie seine Bewohner. Es besteht aus zwei Säulen: Die Stadt lässt Straßen und Grünflächen sanieren und versucht die Leute, die dort leben, wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Aus zwei Kanälen fließt Geld dafür. Über die Städtebauförderung wird saniert, und aus dem Europäischen Sozialfonds kommen rund 900.000 Euro für soziale Integration. Das sind Beschäftigungsmaßnahmen für die Bewohner. "Diese Kombination hatten wir noch nie", sagt Bau- und Umweltamtschefin Kerstin Schicker.

Das geht, weil in dem Viertel viele Menschen am Existenzminimum leben. Jeder Vierte bezieht Sozialgeld. Das sind fast doppelt so viele wie im Plauener Durchschnitt. Die niedrigen Mieten ziehen. In dem Gebiet kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Polizeieinsätzen wegen sozialer Probleme. Vor wenigen Tagen stand ein Mann vor Gericht, der dort Haschisch und Crystal verkauft hat.

Wie lässt sich mit Geld eine ganze Gegend umkrempeln? "Unsere Chance ist es, die Umgebung in Ordnung zu bringen. Ruinen rauszunehmen, Bäume pflanzen. Wir müssen als Kommune dort Eigentum bekommen", sagt Schicker.

Der erste Eindruck soll aufgewertet werden. Das beginne mit ordentlichen Fußwegen und Straßen. "Ein Gebiet gewinnt, wenn die Straßen saniert sind", sagt sie. Hauseigentümer würden nachziehen und ebenfalls sanieren, lehre die Erfahrung. Die Wohnungsbaugesellschaft plane bereits, und auch Privatinvestoren haben leerstehende Gebäude gekauft. Darunter auch jenes Haus an der Kaiserstraße, in dem die Polizei vor wenigen Jahren eine Haschisch-Großplantage ausgehoben hat. "Das Haus würde nicht gemacht werden, wenn wir die Kaiserstraße nicht saniert hätten", sagt Schicker. Rund um den Schlossberg, der zum Viertel gehört, fruchte diese Strategie bereits. Dort lockt veredelter Wohnraum mit den Vorzügen der Zentrumsnähe.

Stadtentwickler Falk Forster bringt es so auf den Punkt: "Wir bestellen das Feld." Die ersten Straßen sind erneuert, die nächsten Baustellen stehen an. Tischerstraße und Paul-Schneider-Straße zum Beispiel. Der Spielplatz an der Tischerstraße werde 2018 vergrößert. Auch Edeka denke an einen Neubau im Wohngebiet. An der Reißiger Straße, wo die Diska-Ruine steht. "Die jüngste Ruine der Stadt", sagt Forster. Es läuft eine Diskussion über eine bessere Zufahrt zum Supermarkt.

Die Stadtentwickler setzen auf den Sanierungseffekt. Attraktive Wohnungen würden Leute anlocken, die sich diese leisten können. Das entschärfe die soziale Lage. Schicker will die Jungen im Viertel halten, die sich vom ersten selbst verdienten Geld die erste Wohnung eingerichtet haben.

Ein groß angelegtes Selbsthilfe-Projekt soll Bewohner auffangen, die sich selbst aufgegeben haben. Das Art Collektiv will mit ihnen Postkarten basteln und ein Kochbuch zusammenstellen, die Paulus-Kirchgemeinde plant einige Pflanzeinsätze und die Arbeitsloseninitiative ein Reparatur-Café, in dem Langzeitarbeitslose für andere Bügeleisen reparieren und Hosen flicken. 18 solche Projekte sollen bis Sommer 2021 umgesetzt werden. Die freien Träger, die sie durchführen, brauchen indes einen langen Atem für die Bürokratie. "Wir könnten längst anfangen. Aber im Moment schreiben wir nur Anträge", sagt Konstanze Schumann, Geschäftsführerin der Arbeitsloseninitiative.

Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds zu beantragen, sei kompliziert, so Stadtentwickler Forster. Im Laufe des Jahres sollen die ersten Projekte starten.

Straßen bauen geht einfacher als Menschen zu motivieren. Auch die Beschäftigungsprojekte dürften es schwer haben, die Bewohner zu erreichen. "Man hat die Möglichkeit, gar nichts zu machen. Oder man versucht, ihnen etwas anzubieten", sagt Kerstin Schicker.

Das Rotlichtviertel auf Hammer- und Lessingstraße hat gute Chancen, die Wohngebiets-Imagekampagne zu überstehen. "Wir kriegen das nicht weg. Es ist auch nicht unsere stadtplanerische Aufgabe, das zu bewerten", sagt die Bauamtschefin.