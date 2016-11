e.o.plauen-Preis 2017 für Karikaturistin Barbara Henniger

erschienen am 01.11.2016



Plauen (dpa/sn) - Die Karikaturistin Barbara Henniger bekommt den nach dem Zeichner Erich Ohser benannten e.o.plauen-Peis 2017 der Stadt Plauen (Vogtlandkreis). Das gab die Jury am Dienstag im Erich-Ohser-Haus bekannt. «Sie hat sich in einer Männerdomäne behauptet und gehört auch nach der Wiedervereinigung zu den bedeutendsten Zeichnern im deutschsprachigen Raum», sagte Kulturbürgermeister Steffen Zenner. «Wir alle sind mit dem «Eulenspiegel» und Hennigers Karikaturen aufgewachsen.»

Seit 50 Jahren greift diese politische und gesellschaftliche Themen in ihren Werken auf. «Ich mag die widerborstigen Illustrationen von Erich Ohser», sagte die 77-Jährige. «Ich zeichne noch mit Feder, Tinte auf Papier - genau wie er früher.» Im September 2017 soll ihr die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung - eine Kleinplastik nach den bekannten Ohser-Figuren Vater und Sohn - verliehen werden. Danach schließt sich eine Ausstellung zu ihrem Lebenswerk an.

Henniger feierte bereits zu DDR-Zeiten Erfolge und arbeitet seit 1967 für die Satirezeitschrift «Eulenspiegel». Zweimal wurde sie mit dem Deutschen Karikaturenpreis ausgezeichnet, darunter 2012 für ihr Lebenswerk. Erich Ohser (1903-1944) wuchs in Plauen auf und starb in Berliner Gestapo-Haft. Seine Heimatstadt will mit dem Preis dessen Leben, Werk und Wirken im Gedächtnis bewahren.