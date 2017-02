15-Jährige aus Reichenbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

erschienen am 17.02.2017



Reichenbach. Die Polizei sucht derzeit nach Jennifer Fritsche. Die 15-Jährige war am Mittwochabend nicht in ihre Jugendbetreuungseinrichtung am Oberneumarker Weg in Reichenbach zurückgekehrt. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Jennifer ist etwa 1,65 Meter groß und schlanke. Sie hat lange, schwarz gefärbte Haare. Bekleidet ist sie mit schwarzen Leggins, einer hellblauen Jacke mit roten Zahlen, schwarzen Sneakern und einem schwarzen Basecap.

Wie die Beamten mitteilten, könnte sich die Jugendliche im Raum Plauen aufhalten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Auerbach, Telefon 03744/2550. (fp)