161 Opfer mahnen zu friedlichem Miteinander in der Welt

Bei der Gedenkfeier anlässlich des Fliegerangriffs auf Reichenbach vom 21. März 1945 hat OB Raphael Kürzinger (CDU) gestern Nachmittag bei strömendem Regen im Park des Friedens die Namen aller 161 Opfer im Alter von zwei Monaten bis zu 87 Jahren verlesen. Darunter viele Frauen und Kinder. "Leben wir Frieden vor! Setzen wir uns für ein friedliches Miteinander ein!", forderte er. Pfarrerin Annegret Schubert hatte das Friedenslicht von Bethlehem dabei. "Selig sind, die Frieden stiften", zitierte sie ein Jesus-Wort. Frieden, so sagte sie, bedeute aber auch Verzicht auf Vorrechte und Macht. Es spielte das Bläserquintett der Musikschule Vogtland. Rund 60 Bürger, zumeist Senioren, waren in den Park gekommen - und damit an jenen Ort, wo das Volk im Bombenhagel die Quittung für den Wahn von der Herrenrasse bezahlte. Eine Stunde früher bei der SPD-Mahnwache anlässlich der Erstürmung des Volkshauses am Markt 5 durch SS und SA im Jahr 1933 kamen zehn Leute zusammen. Damals nahm die Naziherrschaft mit ungebremster Brutalität gegen Andersdenkende ihren Anfang.