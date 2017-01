18-Jährige mit unbändigem Freiheitsdrang

Hanna Konnerth spielt den Pinocchio und war Hauptfigur von Protesten gegen Kultur-Kürzungen. Immer mit vollem Einsatz.

Von Petra Steps

erschienen am 06.01.2017



Reichenbach/Treuen. "Sehn wir doch das Große aller Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sinnvoll still an uns vorübergehen." So prägte einst Friedrich Schiller im Gedicht "An die Freude" ein geflügeltes Wort. Dass möglichst viele sehen, was sich auf diesen Bühnenbrettern bewegt, das wünscht sich auch Hanna Konnerth. Sechsmal hat sie die Hauptrolle bei den Pinocchio-Inszenierungen im Neuberinhaus gespielt. Auch auf einer völlig anderen Bühne hat sie gut ausgesehen: Im Mai 2016 spielte die 18-Jährige bei der Protestaktion gegen Kultur-Kürzungen vor der Kreistagssitzung im Reichenbacher Neuberinhaus eine Hauptrolle.

Seit den "Bremer Stadtmusikanten" im Vorjahr gehört die Treuenerin zum Neuberin-Ensemble des Vereins Ars Popularis. Zuvor war sie an mehreren kleineren Theaterprojekten beteiligt. Der Berufswunsch der Gymnasiastin ist klar: Schauspielerin möchte sie werden. "Durch das Theaterspiel hat sich diese Richtung herauskristallisiert. Früher war mir das nicht bewusst", erklärt sie. Sketche bei Familienfeiern spielen, auch Dialekt nachzumachen - das gefiel ihr. Die Rolle des Pinocchio kam da passend. Hanna Konnerth spielt ihn lebenslustig, hemmungslos, unangepasst. "Er lügt nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Naivität. Und er hat Freude am Lernen. Würde es nicht so viele Fallen in der Gesellschaft geben, wäre er perfekt. Dabei ist der ursprüngliche Pinocchio eher eine negative Figur, ein egoistischer Typ", analysiert Hanna, die mit dem hölzernen Knaben das Kind in sich selbst wiederentdeckt hat.

Szenenwechsel. Im Mai 2016 vertrat Hanna bei der Protestaktion vor dem Kreistag im Neuberinhaus kulturelle Bildung und Identität, Kunst, Lebensqualität und irgendwie auch die Einrichtungen des kreiseigenen Kulturbetriebes. Manches, das dem Streichkonzert des Kreistages zum Opfer fallen sollte. In ihrer Rolle stellte Hanna indes kein Opfer dar. Sie ging auch nach brachialen Angriffen mit Gewehrattrappen nicht zu Boden, sondern jubelte laut, gemeinsam mit ihren Angreifern, und streute Rosenblätter. "Die Aktion war für mich wichtig. Diese Rolle ist nicht mit einer Hauptrolle in einem Theaterstück zu vergleichen, sie hatte einen wirklichen Zweck." Ohne Kultur fehle etwas Essentielles. "Ich glaube, viele haben die Szene gar nicht verstanden", bedauert Hanna.

Auch im Umfeld der Pfarrerstochter, die seit Übernahme der zweiten Pfarrstelle durch Vater Michael Konnerth in Treuen lebt, fanden einige ihren Auftritt "schrecklich". Doch es wäre nicht Hanna, wenn sie nicht wenigstens den Versuch einer Erklärung unternommen hätte. "Man muss sich Mühe geben, um die Szene nicht zu verstehen. Aber viele sind stur in ihrer Interpretation und sehen es als Verletzung an, anderen recht zu geben", meint sie mit etwas Abstand. Und sie rät: Alle Kreisräte sollten öfter mal ins Theater gehen.

Dieses Jahr probt Hanna für ein Theaterstück des Neuberin-Ensembles. Auch einen Model-Vertrag hat sie unterschrieben und hofft auf Einsätze bei Foto-Sessions, als Komparsin und mehr. Dann folgen Bewerbungen und Eignungstests an Schauspielschulen. Dabei sei für sie am Futurum-Gymnasium in Mylau schon manches besser als in staatlichen Schulen. "Dort wäre ich längst rausgeflogen. Ich brauche Freiheit und fühle mich schnell eingeengt."