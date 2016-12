45-Jähriger nach Brand in Krankenhaus

erschienen am 12.12.2016



Neumark (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Neumark (Vogtlandkreis) ist ein 45-Jähriger verletzt worden. Der Mann musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am frühen Montagmorgen im Erdgeschoss des Hauses aus. Die Ursache dafür sowie die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.