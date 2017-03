68 Anmeldungen für neue 5. Klassen sichern Dreizügigkeit

Auch sechs Schüler ohne entsprechende Bildungsempfehlung wollen das Reichenbacher Goethe-Gymnasium besuchen. Der große Ansturm blieb nach der gesetzlichen Neuregelung, die den Elternwillen stärkte, aber aus.

Von Gerd Betka

11.03.2017



Reichenbach. Für die künftigen 5. Klassen des Goethe-Gymnasiums Reichenbach liegen 68 Anmeldungen vor. Darunter befinden sich sechs Schüler, die ohne die entsprechende Bildungsempfehlung trotzdem aufs Gymnasium möchten. Die neuen Fünftklässler kommen aus Reichenbach, Mylau, Netzschkau, Neumark, Hauptmannsgrün, Lengenfeld und Fraureuth. Das ist das Ergebnis der Anmeldung, deren Frist am Mittwoch endete.

"Wir sind mit der Anmeldezahl zufrieden", erklärte Schulleiter Lutz Niepold auf Anfrage der "Freien Presse". Das kann er auch: Immerhin wird die für die Dreizügigkeit erforderliche Mindestschülerzahl von 60 damit überboten. 2014 lag man nach der Anmeldefrist bei 58, 2015 bei 59. Zum Schuljahresstart kam man aber noch über 60. 2016 aber fehlten am Ende mit 57 drei Schüler, um eine dritte 5. Klasse bilden zu können. Was die sechs Schüler ohne Bildungsempfehlung betrifft, so sagt Niepold: "Die Anzahl liegt im erwarteten Bereich. Natürlich haben die Eltern schon eine Beratung an der Grundschule hinter sich. Ich denke, dass viele mit Ergebnis der Beratung innerlich übereinstimmen. Die Schüler, die sich bei uns vorgestellt haben, sind durchaus Grenzfälle." Die sechs Schüler haben am Donnerstag eine Leistungserhebung geschrieben. Gespräche folgen kommenden Donnerstag und Freitag.

Für die Schulanmeldung gelten ab diesem Jahr neue Regeln. Die vom Landtag beschlossene neue Bildungsempfehlung gibt Eltern mehr Mitspracherecht bei der Entscheidung über den Bildungsweg ihrer Kinder nach der Grundschule. Auch wenn ihre Kinder eine Empfehlung für die Oberschule erhalten, können sie jetzt aufs Gymnasium. Ein Leistungstest und ein Beratungsgespräch sind jedoch Bedingung.

Wie in Reichenbach bleibt auch im Sachsen-Trend der Ansturm auf die Gymnasien aus. Dirk Reelfs, Pressesprecher im sächsischen Kultusministerium, schrieb gestern im Blog des Ministeriums: "Nach vorläufigen Zahlen meldeten sich von den 12.800 Schülern mit einer entsprechenden Bildungsempfehlung rund 10.700 Schüler an einem öffentlichen Gymnasium an. ... Hinzu kommen in diesem Jahr nach derzeitigem Stand rund 840 Schüler, die keine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium erhielten, sich aber dennoch an einem öffentlichen Gymnasium anmeldeten." Gemessen an der Gesamtzahl der Viertklässler an öffentlichen Grundschulen, seien das rund 3 Prozent. Im vorigen Schuljahr waren es 360 Schülern, was 1,3 Prozent entspricht. Nach einer noch nicht vollständigen Auswertung hätten viele der 840 Schüler die Bildungsempfehlung für das Gymnasium nur knapp verfehlt.

Was die Oberschulen im Nordvogtland angeht, so verzeichnet die Oberschule Netzschkau 62 Anmeldungen für die neuen 5. Klassen, an der Weinhold-Oberschule Reichenbach sind es 50. Von den Oberschulen Neumark und Lengenfeld bekam "Freie Presse" unter Verweis auf das Kultusministerium keine Auskunft zu den Anmeldezahlen.

Wie Arndt Schubert, Pressereferent der Sächsischen Bildungsagentur Zwickau, auf Anfrage erklärte, werde erst "am Montag für alle regional" informiert.