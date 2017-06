700 Jahre Oberreichenbach: Ein Ortsteil feiert mit Franky

Der singende Wirt macht aus dem "Scheune"-Sommerfest ein Fest für ganz Reichenbach. Fast ohne Sponsoren, aber mit vielen Enthusiasten. Und so geht am 15. Juli auf 1525 Metern Festmeile die Post ab.

Von Gerd Möckel

erschienen am 03.06.2017



Reichenbach. Wie sich in nicht mal drei Monaten quasi nebenbei so eine 700-Jahr-Feier organisieren lässt? Frank Wirth zaubert die Antwort ein Lächeln ins Gesicht: "E paar Leut anrufen und dranbleiben." Soll heißen: "Du darfst dich halt nicht vertrösten lassen. Entweder es gibt schnell ein Ergebnis oder gar keins. Sonst würden wir im nächsten Jahr feiern." Weil Franky aber am Ball geblieben ist, feiert Oberreichenbach am 15. Juli sein 700-jähriges Bestehen. Damit macht der singende Wirt der Kultkneipe "Scheune" sein im März angekündigtes Vorhaben wahr, an jenem Samstag den Reichenbacher Ortsteil ab 12 Uhr in eine Partymeile zu verwandeln.

Und die ist 1525 Meter lang, reicht von der SAQ bis zum Freibad. "Ich hab das selbst vermessen, Ordnung muss sein", findet Franky und präsentiert den ersten Abzug von Flyern und Plakaten, die in Kürze in Läden ausliegen und an den Straßenrändern für ein Fest werben, in das sich ganz Oberreichenbach einbringt. Und natürlich Freunde und gute Bekannte des singenden Wirts. Wie Grafikerin Annett Weiß, auf deren Konto die grafische Gestaltung der Werbung geht. Oder Bernd Rupprecht, der den Druck besorgt. Oder Michael "Leo" Leupold aus dem Mylauer Echo. Der Handwerker hat seiner künstlerischen Ader freien Lauf gelassen und das Werbe-Motiv mit Filzer, Buntstift, Acryl und Wasserfarbe zu Papier gebracht - mit vielen Anspielungen auf Oberreichenbacher Originale, Begebenheiten, Firmen und Einrichtungen. Als Vorlage diente dem Dalí-Fan Dalís "Espana" - jene an einen Schrank gelehnt stehende Frau, deren Figur sich eher aus anderen Bildelementen ergibt.

Leos Frau - das ist jedem eingefleischten Oberreichenbacher klar - ist Konsum-Lene. Mit der schwarzen Katz auf dem Kopf - eine Anspielung auf das ebenso legendäre Lokal. Lene war einst im Gardeko-Konsum eine Institution. Franky: "Wenn bei Ladenschluss noch verderbliche Ware da war, ist sie von Haus zu Haus und hat das angeboten, damit nischt umkommt." Eine Skizze dieses Aufzugs hat Leo schon fertig - für das zum Fest herauskommende Buch zu Oberreichenbach, das erstmals das Wissen um Oberreichenbacher Geschichte und Geschichten schwarz auf weiß teilt. Verkauft wird das von der Netzschkauerin Petra Steps erarbeitete Werk in der "Scheune" und von Anna Seiler im Bauchladen auf der Partymeile.

Irgendwo auf der Meile ist auch das Plakat zur Feier im Großformat erhältlich. "Ich überlege noch, ob ich zum Signieren da bin", sagt Michael Leupold. Schön wär's schon, da nicht alle Oberreichenbach-Fans die um Wasserturm, Schule, Regenbogenhaus, Bimmelbahn und Freibad gruppierten Symbole entschlüsseln können. Zur Not übernimmt Franky das - falls er neben seinen Auftritten und seiner Arbeit in der "Scheune" Zeit dafür findet.

Fakt ist indes: Sollte es regnen, dann findet das Fest bei schlechtem Wetter statt. So hat's Leo auf das Plakat geschrieben. Und das heißt auch: Bis auf das Ende der Party (Schade, schon vorbei), soll am 15. Juli in Oberreichenbach die Post abgehen. "Wer noch mit einer Attraktion mitmachen will, kann sich gerne melden. Es gibt keine Gebühren oder ähnliches", sagt Franky, der fast alles mit Freunden und guten Bekannten stemmt. Mit den Vogtland Kartonagen, Weller Gebäudetechnik und Trockenbau Damisch (trumpft auch aus Anlass des 25-Jährigen mit Festbeiträgen auf) gibt es lediglich drei Firmen, die in die Sponsoringtüte gegriffen haben. "Andere waren zwar interessiert, kamen aber nicht aus der Hose. Hier musste aber alles zack, zack gehen."