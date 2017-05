9000 Besucher eröffnen die Park-Saison

Hoch her ging es gestern im Reichenbacher Park der Generationen. Die Gäste konnten gleich mehrere Feste miterleben und auch Neues bestaunen.

Von Petra Steps

erschienen am 02.05.2017



Reichenbach. Die neue Saison im Park der Generationen ist eröffnet: Etwa 9000 Besucher haben gestern mitgefeiert. Dabei konnten sie gleichzeitig das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen des Reichenbacher Ortsverbands des Technischen Hilfswerks sowie das alle zwei Jahre stattfindenden Schützenfest der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft zu Reichenbach im Vogtlandmiterleben.

Im Mittelpunkt der Angebote standen Familien, insbesondere Familien mit Kindern. Auf sie warteten jede Menge Mitmachangebote und all die Möglichkeiten, die der Park sonst bietet. Die Spielplätze waren ständig umlagert. Für viel Spaß sorgte die Riesenhüpfburg des Vereins CVJM-Fabrik. Von dort ging es gleich zu den Riesenbausteinen, die auch reizvoll für Väter waren. Kleine Mädchen ließen sich gern schminken. Größere Kinder nutzten die Bastel- und Malangebote.

Voller Spannung schauten Neugierige auf die Drohnen des Vereins für offene Jugendarbeit, die von den Jugendlichen selbst gebaut wurden. "Die hier sind aus dem Jugendklub in Lengenfeld. Wir würden gern so etwas auch im Jugendzentrum JAM anbieten, aber gegenwärtig fehlt das Geld dafür", sagte Vereinschef Maik Friedrich. Zwischen 70 und 80 Euro kostet ein Bausatz.

Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) erklärte gestern: "Die Ruhezeit im Park ist vorbei. Ich bin begeistert, wie viele Menschen es in den Park treibt. Das zeigt, dass wir mit der Landesgartenschau und dem Park alles richtig gemacht haben." Er bekam dafür den Beifall der Besucher, die sich rund um den Musterplatz aufhielten. Rathaus-Sprecherin Heike Keßler sagte zudem: "Der Park wird gut angenommen. Es ist genau so, wie es gedacht war." Auch schon vor der Saisoneröffnung waren viele Leute da. Die Sitzplätze am Raumbach sind bei schönem Wetter fast immer besetzt. So war das auch gestern, als die Podeste einen Ruhepol bildeten.

Wer mehr Trubel wünschte, der war an der Bühne gut aufgehoben, wo ein Non-Stopp-Programm mit viel Musik und Tanz lief. Die Band Happy Feeling zeigte sich dabei als sehr verwandlungsfähig und hatte sogar einen Pink Panther mit Saxophon mitgebracht. Für Liebhaber der Verkleidung waren das Wasserturm-Maskottchen Turmi und die Schöne Helene vom Raumbachtal gekommen. Die Tschutschubahn drehte wie zu Zeiten der Landesgartenschau ihre Runden.

Dicht umlagert war die Straßenbahn, die den Park seit dem 1. Mai mit kulinarischen Angeboten aufwertet. Der kleine Biergarten am Waggon war immer besetzt. "So etwas wurde im Park vermisst. Und die Straßenbahn ist ein toller Hingucker", sagte der OB. Er wies auf die liebevolle Restaurierung des Waggons hin: "Gehen Sie ruhig hinein und schauen Sie sich das an! Ich hoffe, dass der Wagen lange so stehen bleibt und nicht beschmiert oder zerstört wird."

Zur Parkeröffnung hatten die Besucher an den vielen Ständen die Qual der Wahl zwischen Gegrilltem, Gesmokten, Gebackenen und anderen Leckereien. Die Kreativträumer warben mit einem liebevoll gestalteten Stand für das zweite White-Diner in Park. Es soll am 15. Juli um 17.17 Uhr beginnen. "In diesem Jahr wollten wir noch mehr Kinderbeschäftigung anbieten, aber einige haben gesagt, das sei gar nicht nötig, es ist auch so viel da für Kinder", sagte Belinda Schäfer. Trotz der verschiedenen Angebote wurde das eine oder andere vermisst, zum Beispiel die Gärtnerei Tröltzsch aus Oelsnitz, die sonst Bäumchen und Sträucher dabei hatte. "Wir haben diesmal andere Anbieter. Im vergangenen Jahr war die Kräutergärtnerei Sagan nicht da. Es wechselt immer mal", sagte Heike Keßler.