Adventsmarkt auf dem Parkplatz: Umzug kommt erstaunlich gut an

Die Lengenfelder haben aus der (Baustellen-)Not eine Tugend gemacht. Viele ziehen mit und sorgen für allerlei Höhepunkte.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 28.11.2016



Lengenfeld. Der Lengenfelder Adventsmarkt, zu dem der Gewerbeverein, die Allianz der Evangelischen Kirchen und die Stadt jedes Jahr zum ersten Adventswochenende einladen, ist viel mehr als Glühweintrinken und Weihnachtsiedersingen. Der Markt ist ein großes Puzzle aus vielen kleinen Initiativen, bestehend aus Altbewährtem und Neuem. Ganz besonders neu war in diesem Jahr der Standort auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus.

Dorthin zogen die Veranstalter um, weil im Marktplatzumfeld Bauarbeiten im Gange waren. "Ich habe dieses Jahr gefühlte 300 Mal die Frage beantwortet, warum wir mit dem Adventsmarkt umgezogen sind", berichtet Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld). Und mit dem Umzug war unter den Besuchern auch gleich die Diskussion entfacht, ob dieser Platz nun besser oder schlechter ist, als der bisherige.

Fakt ist, vielen Besuchern sagte der neue Standort zu. Eine Seniorin meinte: "Das ist hier sehr gemütlich. Der Markt strahlt eine besondere Atmosphäre aus und auch die Aufteilung Buden, Bühne, Kindereisenbahn gefällt mir." Die Kulturbundmitglieder nutzten die Gelegenheit und stellten ihre neuen Räume im Türmchen mit einer Einladung zu Kaffee und Kuchen den Besuchern vor. 20 Frauen waren an der Kuchenbäckerei beteiligt. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, ein gemütliches Päuschen einzulegen.

Die Weihnachtsausstellung für zwei Tage im Konferenzraum des Rathauses hatten die Lengenfelder selbst auf die Beine gestellt, indem sie ihre eigenen Dekorationsobjekte von zu Hause mitbrachten. "Die Familien haben ihre Sachen auch gleich selbst aufgebaut - viele waren glücklich dabei, weil sie sich für kurze Zeit in ihre eigene Kindheit zurück versetzt fühlten", hatte Volker Bachmann beobachtet.

Dem Bürgermeister blieb aber nicht viel Zeit, um seinen Gedanken an früher nachzuhängen, er hatte eine Tagesaufgabe zu lösen, in Form einer Wette, die ihm die jungen Leute der Freikirche aufs Auge drückten: 25 Mitarbeiter der Verwaltung sollten am Sonntagnachmittag zum Fenster des Rathauses herausschauen, natürlich Richtung Adventsmarkt, und gemeinsam das Lied singen "Freude im Advent". Der Bürgermeister schaffte das, will dennoch seinen Wetteinsatz erfüllen: Bachmann will sich als DJ an die künftige Spritzeisbahn auf dem Freizeitgelände stellen und die Besucher unterhalten. Auch die Wettverlierer hielten einen Einsatz parat. Sie wollen im Sommer ein Kinderfest auf dem Freizeitareal organisieren. Nicht die Wette stand im Vordergrundt, sondern die gute Sache.

Die Christen aller drei evangelischen Kirchen brachten sich auf vielfältige Weise ein. Eine weitere kleine Weihnachtsschau hinter den Glastüren und -fenstern des Foyers zum Ratssaal stellte die Allianz auf die Beine. Mit Moderation und Spielgelegenheiten für Kinder. Bei Glühwein und Weihnachtsliedern spielte der Posaunenchor auf. Natürlich fehlten auch die Klassiker des Adventsmarktes nicht: Kinder schmückten auf der Bühne Tannenbäume für soziale und öffentliche Gebäude der Stadt. Sie ließen rote Luftballons mit Wunschzetteln in den Novemberhimmel steigen. Auf der Bühne gab es ein Programm, vornehmlich gestaltet von einheimischen Akteuren.