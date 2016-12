Adventsmarkt mit Luft nach oben

Der Auftakt des vom Reichenbacher Gewerbeverein organisierten Marktes am Samstag war eher verhalten. Ein Manko wird ab morgen behoben: Dann gibt's mehr Musik. Auch der Zirkus soll wieder mit von der Partie sein.

Von Petra Steps

erschienen am 05.12.2016



Reichenbach. Am Samstag hat der Gewerbeverein Reichenbach seine diesjährigen Adventsaktion gestartet. Dazu wurden die ersten Weihnachtsmarktbuden auf dem Postplatz geöffnet, Geschäfte hatten ihre Öffnungszeiten bis zum Abend verlängert. Um dem in Reichenbach gestrandeten Circus Laretti zu helfen, hatte der Gewerbeverein dem fahrenden Volk die Möglichkeit eröffnet, den Adventsmarkt zu unterstützen. "Der Zirkus war auch mal kurz mit einem Pony da. Wenn er am Montag oder Dienstag Ware bekommt, wird er einen Verkaufswagen aufstellen", erklärte Vereinsvorsitzender Benedikt Lommer. Der Vereinschef war mit dem Start zufrieden, auch wenn die Aktion am Vormittag eher verhalten anlief.

"Da hatten die Händler Zeit, sich zu unterhalten und auch ein paar neue Kontakte zu knüpfen", meinte Belinda Schäfer, die als "Stoffmotte" Selbstgenähtes anbot. Auch mit den wenigen Kunden, die vormittags den Weg zum Postplatz wählten, gab es intensive Unterhaltungen, für die im Trubel oft keine Zeit bleibt. Einige Geschäfte lockten mit Sonderaktionen - etwa mit der Märchenoma-Leseaktion. Das Weka-Kaufhaus hatte auch in diesem Jahr die Lampions für den Umzug mit dem Weihnachtsmann spendiert. Einige der Händler hätten sich noch mehr Werbung gewünscht, um Kunden in die Stadt zu ziehen.

"Es kamen einige Leute, auch mit Kindern, dadurch war der Postplatz belebt. Ich habe heute bei den Temperaturen mit Mützen, Schals, Handschuhen und Winterstiefeln voll ins Schwarze getroffen", schätzte Annett Dressel ein, die für den Gewerbeverein engagiert. Die Geschäftsfrau, die sonst das Geschäft "Mein Laden" an der Rosa-Luxemburg-Straße betreibt, hatte eine der Buden gemietet. Belinda Schäfer vermisste wie die anderen auch die Musik und am Vormittag bei den kühlen Temperaturen auch die Sonne. "Auf dem Marktplatz ist es viel wärmer", meinte sie. Cindy Bauerfeind vom Schmucklabor meinte: "Leider hat definitiv Musik gefehlt, und so kam leider kein richtiges Weihnachtsmarkt-Feeling auf!" Die Blechbanausen lockten mehr Leute mit ihrem Auftritt am Nachmittag zum Verweilen an.

Die Händler sprachen mit ihrem Wunsch beim Gewerbevereinschef vor. "Ab Dienstag kommt Gema-freie Musik", kündigte Annett Dressel an. Die Gewerbevereinsaktion unter dem Titel "Adventsmarkt" geht bis zum 23. Dezember weiter. Dann werden die Buden auf dem Postplatz von Gewerbevereinsmitgliedern, wechselnden Vereinen und anderen Anbietern betrieben. Da die Angebote täglich wechseln, lohnt es sich öfter vorbeizuschauen.