Altes Bahn-Areal birgt Chancen und Risiken

Der Reichenbacher Stadtrat hat den Ankauf des ehemaligen Bahnbetriebswerkes beschlossen. Die gut zehn Hektar sollen Gewerbefläche werden.

Von Gerd Betka

erschienen am 08.03.2017



Reichenbach. Im Bestreben, Interessenten in Reichenbach neue Industrie- und Gewerbeflächen anbieten zu können, hat der Stadtrat am Montagabend bei nur drei Enthaltungen beschlossen, das Areal des ehemaligen Bahnbetriebswerkes auf den Gemarkungen Reichenbach und Obermylau anzukaufen. Für die 10,3 Hektar Land wird ein Kaufpreis von 55.000 Euro veranschlagt.

Mit diesem Grundsatzbeschluss zum Ankauf hat die Stadt die Möglichkeit, sich die Flächen zu sichern und diese in ihrem Interesse zu entwickeln. Das Areal könnte perspektivisch auch im Zusammenhang mit dem geplanten Kälte-Kompetenzzentrum interessant sein, heißt es. Wirtschaftsförderer Tobias Keller weiß zudem "von vielen Anfragen gewerblicher Investoren", insbesondere nach Flächen im kleinteiligen Bereich bis zirka zwei Hektar.

Im Falle des ehemaligen Bahnbetriebswerkes bot sich aus einer Insolvenz heraus die Chance, "bei einer relativ großen Fläche ins Eigentum zu kommen". Sie grenzt direkt ans Gewerbegebiet Obermylau. Der Insolvenzverwalter hatte die Immvert GmbH Leipzig mit der Vermarktung beauftragt. Am 20. Januar, an dem das Verfahren endete, gab die Stadt, vorbehaltlich der Befassung in den städtischen Gremien, ein Angebot von 55.000 Euro ab und sei damit der Meistbietende gewesen. Wie OB Raphael Kürzinger (CDU) erklärt, habe man erst aus der Zeitung erfahren, dass es auch einen interessierten privaten Investor gibt. Diesem unterbreitete die Stadt unmittelbar danach ein Gesprächsangebot. "Er hat sich aber bis zum heutigen Tage nicht gemeldet", so der OB am Montag.

Wo Chancen liegen, sind auch Risiken nicht fern. Nicht von ungefähr warnte Linken-Stadtrat Thomas Höllrich: "Der Kaufpreis ist so gering, weil wahrscheinlich Altlasten drauf sind." Doch auch er fand: "Zehn Hektar. Das ist eine Chance." Grünen-Stadtrat Volker Liskowsky erklärte. "Die Initiativen sind nur zu begrüßen. Hier könnte endlich ein Beispiel geschaffen werden, wie man eine große Industriebrache neu belebt." Dem stimmte Veit Bursian (FDP) zu. Er erinnerte zudem an die Geschichte: Über 1000 Mitarbeiter waren zu DDR-Zeiten im Bahnbetriebswerk, in der Güterabfertigung und im Bahnhof Reichenbach beschäftigt. Das Bahnbetriebswerk selbst, 1994 in den Betriebshof Reichenbach umgewandelt, wurde 1999 geschlossen. Auch CDU-Fraktionschef Stephan Hösl hielt den geplanten Ankauf des Bahn-Areals für günstig.

Uwe Kukutsch (SPD) hinterfragte die Rechte Dritter am Grundstück. Wirtschaftsförderer Tobias Keller antwortete: "Das Grundbuch ist ähnlich schwierig wie die Altlastensituation." Zwei Teilflächen in der Größe von 3000 Quadratmetern seien an Dritte veräußert worden. Diese Ansprüche in Form von Auflassungsvormerkungen würde die Stadt grundsätzlich mitkaufen. Es gebe auch noch aktuelle Nutzungen, zum Beispiel durch eine Kleingartenanlage. Der Kaufpreis mit unter einem Euro pro Quadratmeter berücksichtige die genannten Problematiken. Laut CDU-Stadtrat Thomas Sachs können Rechte Dritter an einem Grundstück ein Hemmschuh sein. "Aber nur in unserer Hand kann es fachgerechet saniert werden. Es ist richtig und wichtig, das zu tun", sagte er.

Der Stadtrat beauftragte den Oberbürgermeister, eine Stellungnahme des Landratsamtes zu den Altlasten und Bodensituation einzuholen sowie den Notarvertrag für den Ankauf der Flächen vorzubereiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Abgeklärt werden sollen auch mögliche Fördermöglichkeiten für die Altlastenbeseitigung. "Wir wollen Ihnen ja nicht die Katze im Sack vorlegen", erklärte OB Kürzinger den Stadtratsmitgliedern.