Am Samstag rollt Tildas Auto an

Die Spendenaktion zugunsten des unheilbar kranken Mädchens steht kurz vor dem Abschluss. Und dabei überrascht Tildas Familie mit einer wunderbaren Idee.

Von Gerd Möckel

erschienen am 24.01.2017



Reichenbach. Ein schicker Caddy Maxi von VW wird es sein. Ein Jahr alt, top Zustand bei 18.000 Kilometern und mit allen möglichen Schikanen - zum Beispiel mit einer Einparkhilfe - ausgerüstet. Und natürlich aufwendig zu einem behindertengerechten Fahrzeug umgebaut, in dem Tildas Spezial-Rollstuhl akkurat positioniert werden kann. Am Samstag rollt das Auto in Reichenbach an. Zur großen Freude von Tildas fünfköpfiger Familie, die dann gemeinsame Ausflüge und Fahrten etwa ins Kinderhospiz nach Leipzig oder in Spezialkliniken unternehmen kann. Im bisherigen Familienauto, einem Skoda Fabia, ist dies nicht möglich, da das unheilbar kranke Mädchen mit ihrem ebenfalls in Kürze eintreffenden Rollstuhl viel Platz braucht.

"Wir vom Verein freuen uns, dass alles so reibungslos funktioniert hat. Die ganze Terminkette wurde eingehalten, das ist einfach fantastisch. Und natürlich danken wir allen, die so großzügig gespendet haben, das war die Basis", sagte Bernd Lehmann vom Verein We4kids gestern. Die Thüringer hatten im Vorjahr eine erste Charityaktion für Tildas Familie gestartet, an der sich wenig später auch "Freie Presse" im Rahmen der alljährlichen Spendenaktion "Leser helfen" beteiligte. Eine Partnerschaft, die mit einem beeindruckenden Ergebnis endet: Über We4kids kamen Spendengelder in Höhe von 6000 Euro zusammen, die "Freie Presse"-Leser stockten diesen Betrag auf Tildas "Leser helfen"-Spendenkonto noch um 24.000 Euro auf. Dieser Betrag deckt exakt die Kosten, die für den Erwerb des Fahrzeugs sowie für dessen aufwendigen Umbau in der Zeulenrodaer Spezialwerkstatt Warmuth Mobile entstanden waren. Bernd Lehmann: "Alles ist bezahlt. Ich kann's kaum fassen."

Und auch eine Wortmeldung aus Tildas Familie verschlägt dem Vereinschef und Organisator des Autokaufs sowie des Autoumbaus die Sprache. Tildas Eltern äußerten jetzt die Idee, das Auto später wieder dem Verein und damit weiteren Familien in ähnlicher Lage zur Verfügung stellen zu wollen. Tildas Mutter: "Diese Idee hatten wir schon zu Beginn der Spendenaktion. Damit wäre doch viel mehr Menschen geholfen, die auf Hilfe angewiesen sind. Und wir brauchen später so ein großes Auto nicht mehr." Ein Vorschlag, der für Bernd Lehmann mehr als eine nette Geste ist. "Das finden wir ganz toll von Tildas Familie. Und das deckt sich mit unseren Intentionen. Wenn es soweit ist, wissen wir, wo das Auto weiterhelfen kann." Um alles zu regeln, schließen Verein und Familie eine Vereinbarung ab.

Zunächst aber rollt das Fahrzeug in Reichenbach. Dafür meldet die Familie ihren Fabia ab. Der Caddy wird auf Tilda angemeldet, weil so die Kraftfahrzeugsteuer nicht gezahlt werden muss. Wird der Caddy nicht mehr benötigt, meldet die Familie den Skoda wieder an.