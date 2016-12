Anbau soll zum Jubiläum stehen

Die Stadtwerke Reichenbach feiern 2017 ihr 25-jähriges Bestehen. Dann gibt es eine Party am Roßplatz bis Mitternacht.

Von Gerd Betka

erschienen am 28.12.2016



Reichenbach. Ein bewegtes Jahr geht für die Stadtwerke Reichenbach zu Ende. Seit 1. Juli hat das Unternehmen einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Kaufmännische Leiter Lars Lange folgte dem langjährigen Chef Werner Siegert nach, der in den wohlverdienten Ruhestand ging.

Am 22. Dezember ging auf den Dächern der Milchviehanlage der Agrargenossenschaft in Rotschau die neue Photovoltaikanlage ans Netz, in die die Stadtwerke rund eine Million Euro investiert haben. Mit einer Gesamtleistung von knapp einem Megawatt liegt die geplante jährliche Stromerzeugung bei rund 900.000 Kilowattstunden.

Seit 11. April wird am Stadtwerkesitz am Roßplatz ein Anbau errichtet. Mit dem Anbau werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen wird das Kundenbüro vom 1. Stock ins Erdgeschoss ausgedehnt und ist künftig ebenerdig zu erreichen. Zum anderen werden die Büroräumlichkeiten erweitert, um künftig weitere Dienstleistungen für andere Stadtwerke anbieten zu können. Dabei geht es, wie Lars Lange sagt, um die kaufmännische Unterstützung bei Betriebsführung und Personalabrechnung.

Das kommende Jahr wird für die Stadtwerke Reichenbach ein besonderes. Dann feiert das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen. Erster Höhepunkt wird das Richtfest am Anbau sein, das am 27. Januar, 13 Uhr gefeiert wird. Im Mai soll das Gebäude dann fix und fertig sein. Der Öffentlichkeit präsentiert wird der Anbau am 17. Juni. Anlässlich des Stadtwerke-Jubiläums wird an diesem Datum am Firmensitz zum "Tag der offenen Tür" eingeladen. Geplant sind tagsüber verschiedene Aktionen. Die Partyband Anna and The Rocks spielt am Roßplatz bis Mitternacht. "Wir freuen uns auf viele Besucher!", so Stadtwerke-Geschäftsführer Lars Lange im jüngsten Kundenmagazin. "Wir haben uns bewusst gegen eine zusätzliche Festveranstaltung entschieden, sondern möchten dafür das Unternehmen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und mit unseren Kunden ins Gespräch kommen. Außerdem ist es uns wichtig, die Gewerbetreibenden rund um den Roßplatz einzubinden."

Die Stadtwerke Reichenbach zählen derzeit 48 Mitarbeiter. Sie versorgen 15.000 Kunden aus dem Vogtland und Westsachsen mit Strom und 3500 mit Gas.

Die Stadtwerke werden auch 2017 ihren Strompreis nicht erhöhen. Er bleibt damit das fünfte Jahr stabil. "Und den Gaspreis haben wir das vierte Mal in Folge gesenkt", erklärt Lars Lange.