Angriff auf Milane: Horstbäume gefällt

Ein Zusammenhang mit geplanten Windkraftanlagen ist zwar naheliegend, lässt sich aber bislang nicht beweisen. Ornithologen sind entsetzt.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 08.12.2016



Weissensand/Hartmannsgrün. Unbekannte haben in einem Wald in der Nähe von Weißensand und Hartmannsgrün zwei Horstbäume gefällt, in denen Rotmilan und Schwarzmilan lebten. Die Bäume befanden sich in unmittelbarer Nähe zu geplanten Windkraftstandorten. Die Ornithologen Karl Heinz Roth und Andreas Walther aus Netzschkau sowie Karlheinz Meyer aus Theuma haben die Fällung bei einer Begehung festgestellt.

"Bei einem der Bäume wurde sogar der Stubben aus dem Erdboden entfernt", berichtete Roth während einer Tagung der Arbeitsgruppe Ornithologie in Oberlauterbach. Auch Karlheinz Meyer konnte nur noch feststellen: "Außer einer Senke im Boden war von einem der Bäume nichts mehr zu sehen." Für die Vogelkundler steht fest, dass es sich keinesfalls um eine normale Fällaktion handelte und die Bäume nur zufällig unter die Säge kamen. "Der eine Horstbaum stand in einen lichten Wald. Er wurde als einziger gefällt."

Das Entfernen des Stubbens ist für die Männer ein eindeutiger Hinweis, dass dort Spuren verschwinden sollten. Bewiesen ist es nicht, aber es ist zu vermuten, dass Windkraftbefürworter hinter der Fällaktion stecken, um geschützte Vögel zu vertreiben und somit Hindernisse für das Aufstellen von Windkraftanlagen aus dem Weg zu räumen.

Michael Thoß, der Leiter der Arbeitsgruppe Ornithologie, empfiehlt in solchen Fällen: "Wir müssen das zur Anzeige bringen und die Fällung mit Fotos dokumentieren. Wenn wir uns nicht kümmern, macht das keiner." Für Thoß sind solche Fällaktionen keine Neuigkeit und auch keine Seltenheit. Er berichtete von ähnlichen Fällen an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Thüringen. Karl Heinz Roth ist fassungslos: "Es gab nichts mehr zu fotografieren, außer ein paar frischen Reifenspuren. Also ich bin platt. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet."

Solche Vorfälle müssen künftig verhindert werden, darin sind sich die Ornithologen einig. "Wir werden ab nächstes Jahr akribisch alle Horstbäume dokumentieren mit Fotos und GPS-Daten, denn eine Anzeige bei der Polizei macht nur Sinn, wenn wir auch beweisen können, dass es den Baum vorher gegeben hat", kündigte Meyer an. Er weiß, dass man letztendlich auch mit der Dokumentation illegale Aktionen nicht hundertprozentig verhindern kann, aber: "Die Befürworter der Windkraft, die zu solchen illegalen Mitteln greifen, sollen wissen, dass wir nicht untätig sind."

Zum Thema Windenergiestandorte im Vogtland sagte Thoß: "Von den zehn geplanten Standorten im Geltungsbereich des Regionalplanes bleibt nach Prüfung durch die Fachgruppe Ornithologie nur ein Standort übrig." Man habe die Empfehlung der Vogelschutzwarte Neschwitz zu windenergiesensiblen Vogelarten angewendet.

"Besonders die geschützten Vogelarten Rotmilan, Schwarzmilan, Uhu und Schwarzstorch werden durch Windräder beeinträchtigt", so Karlheinz Meyer. Der Ornithologe geht zunächst davon aus, dass sich Milane als relativ standorttreue Vögel durch das Fällen ihres Horstbaumes nicht gleich vertreiben lassen. "Wenn den Vögeln das Revier trotzdem noch zusagt und es dort Pöhle oder kleine Waldstücke mit alten und hohen Bäumen gibt, bauen sie auch wieder einen neuen Horst", hatte Meyer die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Vögel im Frühjahr zurückkehren und auch brüten.

Was wissen die Behörden dazu? Wie bewerten sie die Vorfälle? Und was tun sie, um derlei zu verhindern? Antworten auf eine gestern gestellte Anfrage der "Freien Presse" liegen noch nicht vor.