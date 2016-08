Anwohner: Ein Wunder, dass noch nichts passiert ist

Den Ahorn am Rotschauer Weg kennt so ziemlich jeder Autofahrer. Jetzt gibt es Kritik, weil es keine Kennzeichnung des Nadelöhrs gibt. Und der Kritiker weiß, wovon er spricht.

Von Gerd Möckel

erschienen am 27.08.2016



Reichenbach. Bis vor zwei Jahren war Dieter Ullmann Oberarzt am Reichenbacher Krankenhaus. Die Anzahl der Unfallopfer, die der Chirurg im Laufe der Jahre zusammengeflickt hat, kann er kaum schätzen. Bei den zu Unfällen führenden Gründen sieht das schon anders aus, erzählt der Mittsiebziger auf der Straße zwischen Reichenbach und Rotschau, während ein Auto nach dem anderen am wohl bekanntesten Baum von Reichenbach vorbeirauscht. "Es ist schon ein Wunder, dass hier noch nichts passiert ist. Einmal, das hab ich selbst gesehen, war es schon knapp. Da steckte im Winter ein Auto direkt neben dem Baum im Schnee."

Der stattliche, den ohnehin engen Rotschauer Weg zum Nadelöhr machende Ahorn selbst ist für Dieter Ullmann nicht das Problem. "Ich sehe hier Handlungsbedarf bei der Stadt. Diese Engstelle wird weder durch ein Verkehrsschild angezeigt, noch gibt es am Baum einen Reflektor oder eine Signalfarbe. Ich wundere mich, wie das die ganzen Jahre so durchgehen konnte", moniert der Rotschauer. "Selbst ortskundige Fahrer sind nicht immer gleich wach, aufmerksam und gesund unterwegs", erzählt der Initiator der Chirurgie am Krankenhaus von Unfällen, die eher nur in Ausnahmefällen passieren. "Aber hier könnte man die Situation leicht verbessern. Ein Reflektor zeigt bei Nacht den Baum viel früher an. Das kann wichtig sein, wenn jemand geblendet wird und nach rechts zieht", sagt Dieter Ullmann: Wenn man mit vergleichsweise geringem Aufwand auf eine Gefahr aufmerksam machen könne, dann müsse man das tun.

Doch eine besondere Gefahr stellt das Nadelöhr aus Sicht der Stadtverwaltung offenbar nicht dar. Wie Pressesprecherin Heike Keßler mit Hinweis auf die Straßenverkehrsordnung sagt, wird auf die Kennzeichnung der Engstelle verzichtet, da es sich beim Rotschauer Weg um eine ohnehin enge Straße handelt. Und auf solchen Straßen, die "Begegnungsverkehr für alle Verkehrsarten" nicht ungehindert zuließen, ist "grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt" zu fahren.

Lediglich wenn eine Engstelle "so unvermutet auftaucht, dass sie eine Gefahr" darstellt, sei eine Kennzeichnung erforderlich. "Das ist hier nicht der Fall, da bisher weder Beschwerden, Unfälle oder kritische Situationen an der betreffenden Stelle der Unteren Verkehrsbehörde bekannt geworden sind", teilt die Sprecherin die Sicht des Amtes mit. Außerdem sei die Engstelle nachts ausreichend beleuchtet.