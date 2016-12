Apotheken-Kunden spenden auch für Tildas Sommerurlaub

Kalender für den guten Zweck: In der Alten Stadtapotheke ist jetzt eine Spendenaktion zugunsten des Reichenbacher Mädchens mit einem Ergebnis von 1000 Euro beendet worden. Und auch die "Leser helfen"-Aktion ist ein voller Erfolg.

Von Gerd Möckel

Reichenbach. Tildas Familie ist nicht nur wegen der unheilbaren Krankheit der Zweijährigen nicht gerade auf Rosen gebettet. Ausgaben wie zuletzt für ein besonderes, von den Kassen nicht bezahltes Therapiegerät müssen gut durchdacht sein. Wegen der tausend anderen Aufwendungen und auch wegen des Sommerurlaubs, der für Tilda, ihre Eltern und die beiden Geschwister von Reichenbach aus wieder in ein Ferienparadies in Ostsachsen führen soll. In eine kleine Oase des Krafttankens und gemeinsamer Unternehmungen. Bereits die Fahrt dahin vereint die Familie in einem behindertengerechten Auto, das dank der Spenden über die Aktion "Leser helfen" im neuen Jahr angeschafft werden kann. "So viel ist schon klar. Über das genaue Ergebnis der Aktion informieren wir noch", sagte "Leser helfen"-Vereinschef Udo Lindner gestern.

Gestern wurde zudem über das Ergebnis einer anderen Spendenaktion zugunsten Tildas informiert, das im Hinblick auf den Sommerurlaub der Familie große Freude ausgelöst hat: Das Team der Alten Stadtapotheke Reichenbach hat über die traditionell seit dem Buß- und Bettag erfolgte Ausgabe von kostenlosen Apotheker-Kalendern, Gartenplanern und Sinnsprüchen fürs neue Jahr 1000 Euro gesammelt, die Tildas Familie direkt zukommen. Bei der Ausgabe der Kalender war um Spenden für die überall in der Apotheke via Infozetteln bekanntgemachte Aktion gebeten worden.

"Ich denke, die Familie hat genug Ausgaben, für die das Geld gut eingesetzt werden kann. Für die große Hilfsbereitschaft danken wir allen Kunden und wünschen Tilda und ihrer Familie alles Gute", sagte gestern Juliane Näser, die in der Apotheke als Pharmazeutisch-technische Assistenten arbeitet und die Idee zu dieser Aktion hatte. "Wir kennen die Familie und ihre Situation gut, weil Tilda und ihre Mutter hier die Medikamente kaufen und dabei immer auch Zeit für einen Spaß und ein kleines Gespräch bleibt." Und: "Mit dieser Resonanz der Kunden hatten wir nicht gerechnet. Es hat ständig in der Spendenbox geklingelt."

Die Nachricht darüber wie über das Spendenergebnis von "Leser helfen" löste bei Tildas Familie gestern große Freude aus. "Vielen Dank an alle Spender und die Organisatoren. Das Geld der Apothekenkunden findet sicher für den Urlaub Verwendung. Und auch das andere Ergebnis ist einfach nur unglaublich", sagte Tildas Mutter, die sich zudem über einen weiteren Meilenstein in Sachen behindertengerechtes Auto freute: Der Spezialrollstuhl für Tilda, mit dem die Zweijährige Platz im neuen Auto finden wird, ist von der Kasse genehmigt worden und wird derzeit speziell auf Tildas Bedürfnisse hin gebaut. Wie es aussieht, steht so ab Ende Januar gemeinsamen Fahrten der ganzen Familie nichts mehr im Wege.