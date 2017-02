Asyl-Ansturm vorbei, doch Kosten steigen auf 28,8 Millionen Euro

Der Jahresbericht 2016 zeigt: Das Gros der Flüchtlinge im Vogtland bleibt auf Geld der öffentlichen Hand angewiesen.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 14.02.2017



Plauen/Reichenbach. Der große Ansturm von Asylbewerbern ist offenbar vorbei, zumindest vorerst. Doch die Anzahl der im Vogtlandkreis lebenden Flüchtlinge wird voraussichtlich auf dem derzeitigen Niveau über Jahre verharren. Das geht aus einem Bericht hervor, den Asylkoordinator Volker Neef vorige Woche dem Kreistag vorgelegt hat.

Im gesamten Jahr 2016 sind der Region 843 Asylbewerber zugewiesen worden, 2015 waren es mehr als doppelt so viele. Aktuell leben offiziell 1546 Asylbewerber im Vogtlandkreis, im Januar 2016 waren es 2412. Aber all das sind Verwaltungszahlen, die nicht die ganze Realität abbilden: Rund 140 Umas müssen hinzugerechnet werden, Jugendliche, die sich allein nach Deutschland durchgeschlagen haben. Zudem fallen anerkannte Flüchtlinge aus der Statistik heraus und werden bei der Agentur für Arbeit geführt. Per Ende 2016 waren es 839, Tendenz steigend. Damit wären es insgesamt gut 2500 Flüchtlinge im Vogtlandkreis. Doch nur 66 haben bislang eine Ausbildungsstelle oder einen Job erlangt. "Immerhin", hält Volker Neef entgegen, denn das sei innerhalb recht kurzer Zeit gelungen.

Das Gros der Flüchtlinge, alle nicht anerkannten oder noch nicht anerkannten, wird voraussichtlich in der Zuständigkeit des Kreises bleiben und von der öffentlichen Hand finanziert werden, "und das teilweise über Jahre", sagt Neef. "Nur anerkannte Asylbewerber sowie die freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrten und abgeschobenen Asylbewerber fallen aus der Zuständigkeit heraus", erklärt er die Zuordnung. Abgeschoben oder zurückgeführt, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt, wurden 2016 nur 94 Asylbewerber. Weitere 66 kehrten freiwillig in ihre Heimatländer zurück.

Auffällig ist die Kostenentwicklung: Gab der Kreis 2015 für Erfassung, Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge alles in allem rund 17,5 Millionen Euro aus, so wuchs die Summe 2016 deutlich an. Die "Finanzierung ,Asyl'", wie es in Neefs Bericht heißt, weist 23,5 Millionen Euro aus. Dazu kommen 5,3 Millionen Euro für Umas. Macht unterm Strich 28,8 Millionen Euro. Das entspräche rund 17.000 Euro Ausgaben je Flüchtling.

Der Asylkoordinator begründet die Kostensteigerung um 65 Prozent mit den Zeiträumen: 2015 fiel der Boom auf das letzte Quartal, 2016 dauerte der Zustrom länger an. Allein im Januar gab es 243 Zuweisungen, im Februar und März je rund 100. In den 28,8 Millionen nicht enthalten ist das vom Jobcenter gezahlte Geld für die im Vogtland lebenden 839 anerkannten Flüchtlinge.

Zunehmend gewinne die Integration an Bedeutung. Bei all den damit verbundenen Schwierigkeiten - Sprache, Zuständigkeitswechsel der Behörden, Mietverträge - gebe es auch Erfreuliches. So nahm eine Integrationsstelle ihre Tätigkeit auf. Und der Freistaat habe Wort gehalten und mit seinen Zuweisungen die Kosten des Kreises gedeckt.

