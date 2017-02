Auf Mylauer Seite jetzt auch mehr Göltzschtalbrücke sichtbar

Nachdem im November auf Netzschkauer Flur Wildwuchs und ausgewählte Bäume beseitigt wurden, hat nun auch Reichenbach die Säge angesetzt. Allerdings lauern am Weg neue Gefahren.

Von Gerd Betka

erschienen am 11.02.2017



Reichenbach. Am 22. April, 11 Uhr soll die neue Sichtachse auf die Göltzschtalbrücke eröffnet werden. Das hat der Reichenbacher CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Hösl auf seiner dafür unter "Göltzschtalbrücke - Weltgrößte Ziegelbrücke" eingerichteten Seite im sozialen Netzwerk Facebook verkündet.

Die Göltzschtalbrücke ist mit 574 Metern Länge und 78 Metern Höhe das Wahrzeichen des Vogtlands. Touristen monieren indes, dass sie zuwuchert. Vom Fotopunkt am Parkplatz 1 konnte man 2016 nur noch 13 der 29 Bögen sehen. Bäume und Sträucher versperrten die Aussicht. Damit mehr von der Brücke zu sehen ist, sind alle Anrainer gefragt.

Netzschkau machte es vor. Am 19. November folgten mehr als 30 Helfer dem Aufruf von Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) zum Arbeitseinsatz. Auf etwa 20.000 Quadratmetern zwischen Parkplatz 1 und Brücke wurden Wildwuchs und ausgewählte Bäume beseitigt.

Auf Mylauer, nach der Städte-Ehe nunmehr Reichenbacher Seite, hatte es zwar am 29. November eine Begehung gegeben. Doch es tat sich nichts. Auf Facebook wurde die Stadt Reichenbach an ihre Hausaufgaben erinnert. Am Mittwoch dieser Woche begannen die mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Waldpflegemaßnahmen und wurden gestern bereits abgeschlossen. Damit beauftragt war die Firma Rudolf Schlegel aus dem Elsterberger Ortsteil Cunsdorf.

"Vier große Eichen sowie etliche kleine und mittlere Ahornbäume sind gefällt worden", erklärte Revierförster Joachim Gorski gestern früh bei einem Ortstermin mit OB Raphael Kürzinger (CDU). Ob das den Blick auf die Brücke nachhaltig verbessert? "Genau werden wir das erst wissen, wenn die Bäume wieder Laub tragen", fand der OB. Sollten einige der Birken rechts vom Festplatz, der auf Netzschkauer Flur liege, die Sichtachse stören, so könne die Stadt ja nachbessern.

Bereits abgeschlossen hat die Talsperrenverwaltung die zugesagte Bachlaufbereinigung. Der Wildwuchs wurde komplett entfernt. An der Brücke über die Göltzsch hinter der Ketzel's Mühle tun sich damit aber auch neue Gefahren auf. Links und rechts der Geländer geht es steil hinab. Kein Busch steht mehr als Halt im Weg. Gerade für herumtollende Kinder bestehe die Gefahr, abzurutschen und in die Göltzsch zu fallen. Dort sollte künftig ein Geländer für Sicherheit sorgen. Doch wer setzt sich dafür den Hut auf?