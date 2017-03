Auto-Biografie mit Reichenbacher Kapitel

Ein Wiener Autonarr hat eines der letzten Exemplare des legendären Lindner- Coupés gerettet und dazu noch ein Buch geschrieben. Darin taucht auch die Oberreichenbacher Kfz-Werkstatt Günther auf.

Von Gerd Möckel

erschienen am 02.03.2017



Reichenbach. Der "blitzblanke Oldtimer erregt in einem Wiener Nobelbezirk mehr Aufmerksamkeit als jeder Porsche Cayenne". So schildert eine Zeitung der Alpenrepublik den Start einer kleinen Ausfahrt mit dem einstigen DDR-Sportwagen. Wenn Alexander Fritz den Anlasser betätigt, ertönt statt eines satten Röhrens ein "brachiales Donnern". Der Motor des Lindner-Coupés läuft rund, der Journalist staunt. Und Alexander Fritz ist glücklich. Über den Wiederaufbau des in den 1950er Jahren in der Firma Arno Lindner Fahrzeugbau nahe Dresden gebauten Wagens und über den Erfolg seines Buches, das er über die Geschichte des in einer Stückzahl von 13 produzierten Flitzers geschrieben hat. In der Auto-Biografie "Lindner Coupé - DDR-Porsche aus Dresden" gibt es auch ein Reichenbacher Kapitel.

Es spielt in Oberreichenbach. Bei dem legendären, im Jahr 2004 verstorbenen Kfz-Meister Arnold "Strom" Günther. Der Tüftler und Bastler hatte die Nummer vier der Coupés Ende der 70er Jahre in Berlin erworben und teilweise umgebaut. Es ist exakt das Auto, das Alexander Fritz vor ein paar Jahren als Rostlaube gekauft, in 7000 Stunden aufgebaut und Ende vergangenen Jahres in der Classic-Remise Berlin vor einem hochkarätigen Fachpublikum präsentiert hat.

Über die Recherchen des Wieners zu dem Buch über die 13 Karossen hatte "Freie Presse" 2015 berichtet. Auf den Artikel hin sagte ein Autofan, er habe das Coupé seinerzeit bei Arnold Günther gesehen. Volltreffer. So kam der Kontakt zu Tochter Gabriela Günther zustande. Ihre Erinnerungen an den Oldie in Porsche-Optik flossen in ein Kapitel des jüngst erschienenen Buches ein. "Das Buch ist gut. Und das Auto auch. Ich ziehe den Hut vor Herrn Fritz", sagt Gabriela Günther, die mit der gleichnamigen Kfz-Werkstatt in Oberreichenbach der Branche des Vaters treu geblieben ist.

Anfang der 80er Jahre ist Gabriela Günther selbst mit dem Lindner-Porsche Nummer vier gefahren. "Ich war damals Studentin, ich kann mich gut erinnern. Mein Vater hat das Auto später umgebaut. Zum Beispiel setzte er ein damals modernes Dacia-Armaturenbrett ein. Beim Ausbau der Frontscheibe, auch das weiß ich noch, hat er sich am Unterarm geschnitten. Die Autobauer hatten damals einfaches Glas eingesetzt, das zerbrochen war."

Damals, in der Lindner-Werkstatt, war Improvisation alles. Die Coupés waren nach den Plänen der später wegen Republikflucht eingesperrten TU-Fahrzeugbaustudenten und Zwillingsbrüder Knut und Falk Reimann entworfen und gebaut worden. Die Technik stammte im Gros von VW (unter anderem aus Resten eines ausgeschlachteten Kübelwagens der Wehrmacht). Die Motoren tunten die Reimanns mit Porsche-Teilen, die nach einer Besichtigung des Prototyps von Ferry Porsche persönlich zur Verfügung gestellt wurden (Teile des Originalbriefwechsels zwischen den Reimanns und der Autobauer-Legende gibt es im Buch). Auch die aus Ford-Motorhauben handgefertigte Karosserie, geformt nach Eichenholz-Modellen, ist dem 356-Coupé von Porsche nachempfunden.

Die meisten der Flitzer wurden von Dresdnern gekauft. Die Nummer vier erwarb Arnold Günther in Berlin von einem Lektor des Leipziger "Verlags für die Frau". Später verkaufte er den Wagen nach Dresden. Bei einem Schrotthändler in Polen wurde schließlich Alexander Fritz fündig. Nach den ersten dürftigen Infos zu dem Haufen Rost hatte er Blut geleckt. Schließlich gelang mit Hilfe des ausfindig gemachten Falk Reimann der Wiederaufbau eines Wagens, der für ein paar Jahre auf DDR-Straßen Kultstatus besaß.

Und heute wieder besitzt. Bei den Masterpieces & Style, einer Oldtimer-Messe mit ausgesuchten Ausstellungsstücken auf Schloss Dyck im Rheinland, holte Alexander Fritz mit seinem Coupé jüngst einen ersten Preis. Ebenfalls beklatscht wurde dort sein Buch, das weit über den Charakter einer Anthologie des Autobaus und Autowiederaufbaus hinausgeht. Alexander Fritz schildert die Geschichte des Coupés und seiner mit der DDR-Staatsmacht kollidierenden Erbauer eingebettet in gesamtdeutsche Geschichte.

Lindner Coupé - DDR-Porsche aus Dresden", Autor: Alexander Fritz, 160 Seiten, ISBN: 978-3-85119-367-1, Preis: 49 Euro.