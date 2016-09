Bauboom: Malz setzt auf attraktive Etagenwohnungen

Nach elf Jahren Pause gibt es eine Trendwende. Am Samstag ist auf der Baustelle am Rotschauer Weg Tag der offenen Tür.

Von Gerd Betka

erschienen am 16.09.2016



Reichenbach. Seit den 1990er-Jahren hatte Michael Malz mit der M & S Bauträgergesellschaft rund 170 Eigentumswohnungen in Reichenbach gebaut. Zum Beispiel an der Alten Gärtnerei, der Mozartstraße sowie an der Händelstraße. "2005 war damit Schluss. Mit dem Wegfall der Eigenheimzulage waren die eigenen vier Wände für viele nicht mehr finanzierbar", sagt er. Staatliche Subventionen, mit denen die Bildung von selbst genutztem Wohnungseigentum gefördert werden sollte, wurde seit 1. Januar 2006 für neue Fälle nicht mehr gewährt.

Jetzt, elf Jahre später, ist die Trendwende im Wohnungsbau greifbar. Niedrige Zinsen haben Deutschland einen Bauboom beschert. Von Januar bis Juni wurde der Bau von 182.800 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 30,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mehr gab es zuletzt im Jahr 2000.

"Wir beobachten den Trend seit zwei Jahren, haben uns Grundstücke gesichert und jetzt begonnen, wieder selbst hochwertige ´Wohnungen zu bauen. Die sind gefragt, wie auch der Woba-Neubau am Solbrigplatz zeigt", erklärt Michael Malz. Allerdings setzt er dabei auf Eigentumswohnungen.

An der Rotschauer Straße ist die Malz Generalplanung und Projektentwicklung Reichenbach dabei, ein exklusives Wohnhaus mit zwei Etagenwohnungen zu errichten. Je 125 Quadratmeter mit großem Wohnbereich, Küche, zwei Kinderzimmern und Bad mit bodengleicher Dusche. Tiefgarage und Kellerräume gehören ebenso dazu wie eine flächendeckende Fußbodenheizung und ein niedriger Energieverbrauch. Rohbau und Putzarbeiten realisiert Malz mit einer eigenen kleinen Baubrigade. Heizung, Sanitär und Elektro übernehmen Fachfirmen aus Reichenbach. Am morgigen Samstag gibt es einen Tag der offenen Tür auf der Baustelle am Rotschauer Weg. Von 10 bis 15 Uhr können sich alle Interessenten umsehen.

Das nächste Vorhaben, so Michael Malz, sei ein Haus mit drei jeweils 110 Quadratmeter großen Etagenwohnungen an der Ecke Bahnhof-/ Weststraße. Dort werde man erstmals Tüv-begleitet bauen, was den Wohnungseigentümern später 30 Prozent Rabatt bei der Versicherung einbringe.

Die Quadratmeterpreise in den genannten Neubauten werden sich laut Malz zwischen 1800 und 1900 Euro bewegen, was deutlich unter jenen für Eigenheime liege.

Gegenüber von der Awo-Kita "August Horch" will Michael Malz ein Haus für betreutes Wohnen errichten. Und an der Breitscheidstraße sei man gemeinsam mit der Stadt Reichenbach dabei, einen neuen Wohnungsbaustandort zu entwickeln. In Stadtplaner Hendrik Behrendt habe man dabei einen guten Partner. "Mit ihm kann man auch mal was Modernes machen", meint der Unternehmer.