Baum des Jahres 2017 umstritten: Doch die Fichte wird unterschätzt

Waldbesitzer halten an dem inzwischen ungeliebten Nadelbaum fest. Doch entscheidend ist eine kluge Standortwahl.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 11.01.2017



Reichenbach. Die Fichte, der Baum des Jahres 2017, wird gleichermaßen geliebt und gehasst. Für viele Waldbesitzer ist sie nach wie vor der Brotbaum der Forstwirtschaft. Für Umweltschützer und Naturliebhaber verkörpert sie den Inbegriff naturferner Monokulturen. Diese kontroverse Diskussion war für das Kuratorium "Baum des Jahres" der entscheidende Grund, 2017 die Fichte in den Mittelpunkt zu stellen.

Ein Blick auf die vogtländischen und auch in die sächsischen oder sogar deutschen Wälder lässt schnell erkennen, das auch in Zeiten der Klimaerwärmung, die der Fichte gar nicht gut bekommt, genau diese Baumart nach wie vor das Bild bestimmt. Dabei zählt die Fichte noch nicht einmal zu den einheimischen Baumarten. Zuhause ist sie in der Taiga. Dort bildet sie Mischbestände mit Birken, Espen und Kiefern. Natürliche Vorkommen in Deutschland gibt es eigentlich nur am Rand von Hochmooren oder in feuchten Senken, womit die Vorliebe des Flachwurzlers für feuchte Standorte beschrieben ist.

Dass immer noch, auch im Vogtland, Waldbesitzer auf genau diese Baumart setzen, hat viele Gründe. Johannes Ott aus Brockau, Vorstandsmitglied des sächsischen Waldbesitzerverbandes, zählt auf: "Die Fichte ist anspruchslos, sie kommt auch mit einem geringen Nährstoffangebot zurecht und verjüngt sich leicht. Sie verträgt Schatten und ist insgesamt wenig frostgefährdet. Ihre Wurzeln sind bei Mäusen weniger beliebt. Auch Wildverbiss ist nicht das ganz große Thema. Dafür wächst sie schnell und kann schon nach etwa 20 bis 25 Jahren bei der Pflege einen ersten Ertrag erreichen." Der Waldbesitzer habe somit die Chance, das Ergebnis seiner Arbeit noch zu erleben, was beispielsweise bei Eichen erst nach 40 bis 60 Jahren der Fall sei. "Das langfaserige Holz der Fichte ist biegsam, es hat eine helle Farbe, die nach wie vor sehr beliebt ist", zählt Ott Vorteile auf - und kommt zu den Nachteilen: "Der Klimawandel setzt der Fichte zu. Mit Trockenperioden kommt sie nur schwer zurecht - und gerade diese Trockenperioden machen sie anfällig für Angriffe des Borkenkäfers. Sie hat dann weniger Harz und kann sich nicht so gut gegen den Käfer wehren." Außerdem wirken die schlecht verrottenden Nadeln der Fichte versauernd auf den Boden.

Die flachen Wurzeln machen sie vor allem im Staunässebereich für Windwurf anfällig. Die Waldbesitzer machen sich diese Kenntnisse verstärkt zunutze, denn verzichten wollen sie auf den Baum nicht. Ott sagt: "Die Fichte ist für die typischen vogtländischen Pöhle nicht geeignet, weil das meist trockene Kuppen sind. Ich pflanze diesen Baum daher auch nicht auf die höchsten Standorte, sondern eher im unteren Bereich, wo es feuchter ist."

Der Brockauer setzt auf einen Mischwald aus Eichen, Buchen, Tannen, Kiefern, Douglasien und Lärchen. Auch Eschen und Erlen wachsen in seinem Wald, denn er findet: "Man sollte keine Baumart verteufeln, sondern den für die jeweilige Art geeigneten Standort wählen."

Johannes Ott setzt außerdem auf Gruppenpflanzung, denn: "Das erleichtert die spätere Pflege." Und ganz wichtig für einen gesunden Wald: "Wenn Büsche den Waldrand säumen und die Äste der Randbäume bis auf den Boden reichen, dann kann der Wind nicht so durch den Wald pfeifen", sagt Ott. Damit sei der Wald besser geschützt vor Sturm und Austrocknung.