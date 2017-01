Begründung für Anstieg der Müllgebühren stößt auf Zweifel

Müllverbrennung wird teurer. Doch kein anderer Kreis in Sachsen hebt die Gebühren deshalb an. Was läuft im Vogtland schief?

Von Ulrich Riedel

erschienen am 09.01.2017



Reichenbach. Mit seiner kräftigen Erhöhung der Müllgebühren steht der Vogtlandkreis im gesamten Freistaat allein auf weiter Flur. Neben dem Südwestzipfel Sachsens hebt 2017 nur die Stadt Leipzig ihre Gebühren an - allerdings minimal.

Der Entsorgungsdienst im Landkreis Mittelsachsen hat 3,5 Millionen Euro Überschüsse erwirtschaftet und muss sich Gedanken machen, wie er das Geld an die Bürger zurückgibt. Der Zweckverband Oberes Elbtal hat per 1. Januar 2017 die Festgebühren gesenkt. Im Vogtlandkreis indes steigen die Gebühren. Nach den Zahlen aus der Kreisbehörde unterschiedlich, im günstigsten Fall um rund zehn Prozent.

Sachsens Umweltministerium erklärt auf Anfrage der "Freien Presse", es gebe "keine Erkenntnisse" zu Anhebungen der Müllgebühren 2017. Das Ministerium fragt alljährlich alle öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ab, nimmt Einfluss auf deren Handeln und achtet langfristig auf die Gebührenentwicklung. Jörg Förster aus der Pressestelle des Ministeriums verweist auf die Siedlungsabfallbilanz 2015. Das ist das aktuellste zur Müll-Thematik in Sachsen vorliegende Papier: "Die Abfallgebührenbelastung 2015 war im Durchschnitt sogar einen Euro geringer als im Jahr zuvor."

Insbesondere wird durch Aussagen des Umweltministeriums die Begründung der Müll-Verantwortlichen des Vogtlandkreises in Zweifel gezogen. Wirtschaftsdezernent Lars Beck sowie Uwe Schink, der als Geschäftsführer an der Spitze der drei wichtigen kreiseigenen Entsorgungsfirmen steht, hatten zur Kreistagssitzung am 8. Dezember in Reichenbach stark gestiegene Preise und zurückgehende Kapazitäten von Müllverbrennungsanlagen als alleinige Ursache des Gebührenanstiegs genannt. Lars Beck versuchte die Kreisräte für die unpopuläre Entscheidung mit der Aussage zu gewinnen: "Uns bleibt nur die Möglichkeit, an die Gebührenzahler heranzutreten, um die Preise abzufangen." Uwe Schink ergänzte: "Wir sind nur die Übermittler der schlimmen Botschaft, haben selbst aber keinen Anteil daran."

Ganz anders äußert sich das Umweltministerium. Dresden bestätigt zwar eine angespanntere Situation bei der Müllverbrennung, doch das betreffe nur den "operativen Bedarf", also kurzfristige Geschäfte. Ministeriumssprecher Förster erklärt: "Nach Recherchen für den Abfallwirtschaftsplan 2016 haben alle öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger - also Landkreise, kreisfreie Städte und Abfallverbände - Verträge mit Restabfallbehandlungsanlagen bis mindestens 2020." Alle, und das heißt: auch der Vogtlandkreis.

Die Folge: "Insofern geht das Ministerium davon aus, dass 2017 die Kosten für die thermische Verwertung von Restabfall (...) nicht ansteigen werden", so Förster. Dresden rät den Müll-Verantwortlichen allerdings, schon jetzt Verträge bis weit über 2025 hinaus abzuschließen. So lasse sich die Entsorgungssicherheit am besten gewährleisten.

Wie sich Beck und Schink in ihren Aussagen verheddern, zeigt eine Anfrage von FDP-Kreisrat Dieter Käppel an Landrat Rolf Keil (CDU). Käppel wollte wissen, welche Landkreise Verbrennungsanlagen in ihrem Einflussbereich haben und somit die Kosten dämpfen können. Landrat Keil ließ Beck antworten. Sein Mann für Müll-Angelegenheiten legte weit ausschweifend die Strukturen dar, um am Ende einzuräumen: "Uns sind keine Landkreise bekannt, welche Anteile und damit Einfluss auf solche Anlagen haben."

Auf Frage 2, welche Kreise in Sachsen wegen des Preisdrucks bei Verbrennungsanlagen ihre Gebühren anheben, antwortete Beck ausweichend. Eine solche Abfrage könne "zu falschen Schlüssen führen", da Preiserhöhungen von der vertraglichen Situation abhängig seien. Statt zu antworten, fügte er einen Text aus dem Fachblatt "Euwid" an.

"Nee, das gibt's doch nicht." Mit diesen Worten reagierte Dieter Käppel, als er jetzt von der Situationseinschätzung aus dem Umweltministerium erfuhr. "Das Landratsamt hat alles mögliche erklärt, aber keine Antworten gegeben", äußerte sich Käppel verärgert. Es seien doch ganz einfache Fragen. Er fordert jetzt Erklärungen und Offenlegung. Umgehend und öffentlich. (mit us)