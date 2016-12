Bei Vogtländern hoch im Kurs: Musik, Courage und Familiensinn

Die Vogtländer des Jahres 2016 stehen fest. Per Internet und Telefon sind mehr als 2400 Stimmen abgegeben worden. Die meisten vereinten junge Musiker auf sich.

Von unserer Redaktion

erschienen am 31.12.2016



Plauen. Die Auerbacher Musikgruppe Band Back to Rock Bottom als Sachsens beste Nachwuchsrocker, eine couragierte Lehrerin aus Plauen und Kathrin Schmutzler vom Familienzentrum Markneukirchen erhalten 2016 die Pokale als Vogtländer des Jahres. Sie zogen in der dreitägigen Abstimmung um den Preis der "Freie Presse"-Leser die meisten Stimmen auf sich.

Musik steht bei den Vogtländern hoch im Kurs: Bereits im Vorjahr hatte mit Sebastian Wildgrube ein Vollblutmusiker die meisten Anhänger mobilisiert. Das funktioniert nicht nur über soziale Netzwerke im Internet: Für die Auerbacher Rocker stimmten mit 346 auch die meisten der insgesamt 1297 Anrufer. Erneut wurden damit per Telefon mehr Stimmen als im Internet (1187) abgegeben. Bandleader Robin Glaß zum Ergebnis: "Ein toller Abschluss für das Jahr 2016. Wir sind alle richtig froh darüber. Und es bestätigt uns als Band in dem, was wir machen." Überrascht nahm Schulleiterin Undine Schneider ihren zweiten Platz zur Kenntnis: "Das freut mich." Die Lehrerin engagiert sich gegen Nazi-Aufmärsche vor ihrer Grundschule - wie den vom 1. Mai dieses Jahres.

Die "Freie Presse" dankt allen Nominierten für ihre Mitwirkung an der Umfrage, die in diesem Jahr zum 13. Mal lief.