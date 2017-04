Besitzerwechsel in der Vogtländischen

Reichenbach: Antje Teubert-Bauch gibt ihre Buchhandlung auf und sucht eine neue Herausforderung. Die neue Inhaberin kommt aus Werdau und sucht ebenfalls eine neue Herausforderung.

Von Petra Steps

erschienen am 01.04.2017



Reichenbach. Die Vogtländische Buchhandlung Reichenbach hat ab heute einen neuen Besitzer. Antje Teubert-Bauch übergibt ihre Buchhandlung, die sie seit dem 1. Dezember 1991 geführt hat, an die neue Inhaberin Kerstin Ullrich aus Werdau.

Die Betriebswirtin hat eine Ausbildung zur Buchhändlerin absolviert und wollte schon vor ihrem Studium gern in einer Buchhandlung arbeiten. Um sich fit für das alltägliche Geschäft mit den Druckerzeugnissen zu machen, hat sie neben der Qualifikation weitere Kurse besucht und mehrere Praktika in verschiedenen Buchläden absolviert. "Uns beide hat eine ähnliche Motivation zusammengeführt. Wir haben beide jung in unserem Beruf begonnen und wollten uns noch einmal verändern", erklärt die neue Eigentümerin. Sie liebe den Umgang mit dem Buch an sich und allem, was damit zusammenhängt.

Antje Teubert-Bauch, die bereits seit 1988 in der Buchhandlung gearbeitet hatte, war auf der Suche nach einem Käufer lange unterwegs. Schließlich sollte ein Wechsel erfolgen, ohne dass es Abstriche für die Kunden gibt. "Das war ein langer Prozess und keine kurzfristige Entscheidung", stellt sie klar. Als sie die Buchhandlung übernommen hat, war sie gerade 20 Jahre jung. Seitdem hat sie viel organisiert, mehr als 160 Lesungen und andere Veranstaltungen angeboten, sich für die Stadt engagiert. Dabei habe sich viel Routine eingeschlichen, die Herausforderungen wurden immer kleiner. "Ich bin aber ein neugieriger Mensch. Manche denken auch, dass ich verrückt bin, so ein Geschäft aufzugeben, zumal ich noch nicht weiß, was ich künftig tun werde", sagt sie. Obwohl sie gedanklich auf Neues fixiert ist, schwingt auch ein bisschen Angst mit. Aber die habe sie auch damals gehabt, als sie die Buchhandlung und das Haus kaufte und einen großen Kredit aufnahm.

Kerstin Ullrich will den Kunden ein guter Partner sein und Dinge wie den Online-Shop, telefonische Bestellungen für den nächsten Tag, die Schulbuchbestellungen und viele Dinge weiterführen, dabei aber auch ein paar neue Akzente setzen. "Ich habe in Nürnberg gearbeitet und auf der Fahrt viele Hörbücher kennengelernt. Vielleicht lässt sich in dieser Richtung etwas entwickeln", blickt sie voraus. Die beiden Buchhändlerinnen werden übernommen.

Bis Juni will Antje Teubert-Bauch noch zeitweise im Geschäft sein und beim nahtlosen Übergang helfen. Kerstin Ullrich wünscht sich einen persönlichen Kontakt zu den Kunden, die im Geschäft gerne in die Bücher reinlesen können. Sie selbst mag am liebsten historische Romane und Biografisches, ist aber auch anderen Genres gegenüber aufgeschlossen. Am 26. April, 19.30 Uhr findet die erste Veranstaltung mit der neuen Inhaberin statt. Im Rahmen der Krimi-Literatur-Tage liest Susanne Schädlich aus ihrem Buch "Briefe ohne Unterschrift".