Bestes Jugend-Medienprojekt kommt aus Reichenbach

Der Dieter Baacke Preis 2016 in der Kategorie "Projekte von und mit Jugendlichen" geht an Projekt "Hoffen ist ein Arschloch"

erschienen am 01.12.2016



Reichenbach. Für das Anfang diesen Jahres beendete Projekt "Hoffen ist ein Arschloch - oder der Wahnsinn im Loslassen" hat der Verein Ars Popularis aus dem vogtländischen Reichenbach den Dieter Baacke Preis in der Kategorie "Projekte von und mit Jugendlichen" gewonnen. Die Verleihung erfolgte in Cottbus. Die künstlerische Projektleitung hatte Franziska Barth inne, Anna Wegricht führte Interviews und organisierte einen Rap-Workshop. Das Projektmanagement oblag Annett und Roy Geinitz. Kooperationspartner waren die Alte Papierfabrik und der Jugendverein Römer Greiz.

"Wenn wir uns an unsere Jugend zurückerinnern, treffen wir auch auf eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Verlieben und Verzweifeln, zwischen Selbstzweifeln und Selbstüberschätzung, zwischen Hoffen und Bangen. All diese Emotionen wurden von den beteiligten Jugendlichen aufgegriffen und thematisiert", erklärte Laudator Björn Friedrich, Studio im Netz München. Es ging um "kreative Strategien zur bewussten Auseinandersetzung mit Schmerz, Trauer und Hoffnung". 25 Jugendliche fanden sich zusammen, um das Gefühlschaos des Jugendalters mit kreativen jugendkulturellen Werkzeugen auszudrücken. Herausgekommen sind ein zweiteiliges Hörstück, eine Rap-CD mit fünf eigenen Titeln, ein Loslass-Lexikon, das 41 persönliche Erinnerungsstücke nebst den sehr persönlichen Geschichten enthält, sowie Fotos, Postkarten und Sticker. Das Preisgeld von 1000 Euro soll in die nächsten Projekte fließen. (gb)

Mit dem Dieter Baacke Preis zeichnen die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) und das Bundesfamilienministerium seit 2001 herausragende medienpädagogische Projekte aus. Dieter Baacke (1934-1999) war Professor für Pädagogik an der Universität Bielefeld und ab 1984 GMK-Vorsitzender.