Besucher-Tüv bestanden: Viel Lob für das sanierte Gymnasium

Die Goetheschule ist jetzt mehr denn je ein Aushängeschild für den Bildungsstandort Reichenbach. Die Kombination aus Moderne und Historie kam beim Tag der offenen Tür gut an.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 01.11.2016



Reichenbach. Es ist noch gar nicht so lange her, da führte eine holprige Pflasterstraße zu einem über 100 Jahre alten Schulgebäude mit dunklen Gängen und verblichenem Farbanstrich - zum Goethe-Gymnasium an der Ackermannstraße in Reichenbach. Hunderte Besucher, die am Samstag zum Tag der offenen Tür kamen, erlebten das Gegenteil: Eines der modernsten Schulgebäude Sachsens empfing die Gäste aller Generationen. Und wohl alle waren sich einig: Die mehr als sieben Millionen Euro, die der Umbau kostete, sind gut angelegtes Geld.

Der Schulleiter, sein Stellvertreter, der Architekt und der Elektroingenieur führten die Besucher in Gruppen durch das Haus, zum einen, um einen geordneten Ablauf zu sichern, zum anderen, um den Besuchern die Veränderungen erklären zu können. Nicht jede technische Raffinesse erschließt sich dem Gast beim bloßen Betrachten.

Deshalb erklärte unter anderem Lehrer Volkmar Klemm die neuen digitalen Schultafeln, durch deren Anschaffung Kreide und Schwamm endgültig ein Fall fürs Museum sind. "Ich war gegen diese Tafeln. Ich habe meine alten Tafeln und die Kreide geliebt. Doch jetzt gefällt's mir", gestand der Physiklehrer und erklärte so eins, zwei, drei den Gästen mit Grafiken, Web-Seiten und Diagrammen, was stehende Wellen sind und wozu man sie in der Praxis braucht. Er versicherte: "Sie gehen dann alle hochgebildet hier heraus."

Ein Aha-Erlebnis versprach auch die Besichtigung der Turnhalle und der Umkleideräume: Prellwände, Fußbodenheizung, Musikanlage, ein neuer Dachstuhl, Duschen, Notausgang, Schließfächer und Helmregale für die Schüler. Der stellvertretende Schulleiter Steffen Olbrich ist sich sicher: "Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht." Da staunten nicht nur ehemalige Schüler, deren Schulzeit schon Jahrzehnte zurückliegt, sondern auch jene, die erst voriges Jahr ihr Abi in Reichenbach abgelegt haben. Saskia Lange, Abiturjahrgang 2015, hat die Bauphase noch miterlebt, aber nicht die Fertigstellung und meinte: "Das Schulgebäude ist kaum wiederzuerkennen. Es ist alles sehr schön geworden."

Peter Trommler aus Reichenbach, dessen Schulzeit fast 60 Jahre zurückliegt, konnte sich noch gut an die damalige Raumaufteilung erinnern. "Ich war das letzte Mal 1959 in dieser Schule. Logischerweise hat sich seit damals viel geändert. Das ist jetzt eine Top-Einrichtung. Die Stadt hat das Geld an der richtigen Stelle eingesetzt." Offensichtlich sind sich bei der Beurteilung des Ergebnisses der Sanierung alle Generationen einig, denn Eric Börner, Elftklässler aus Neumark, sagt: "Das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu vorher. Durch die interaktiven Tafeln ist auch der Unterricht ein ganz anderer. Ich gehe jetzt lieber zur Schule als vorher."

Musik hat in der Goetheschule schon immer eine wichtige Rolle gespielt, international auftretende Chöre sind Beleg dafür. Doch noch nie waren die Voraussetzungen fürs Musizieren so gut wie jetzt. Im "Musiktempel", wie Olbrich das Musikzimmer nannte, gibt es für jeden Schüler ein Keyboard. Zur Ausstattung gehören auch Flügel, Schlagzeug und weitere Instrumente.

Auch die Aula ist jetzt mit so einer angenehmen Akustik ausgestattet, dass man dort nicht nur ausgezeichnet musizieren kann, sondern auch bei Prüfungen das gesprochene Wort bestens versteht, was vorher nicht der Fall war. Als absolut gelungen empfanden die Gäste auch die Restaurierung dieses Raumes: einerseits originalgetreue, denkmalschutzgerechte Erneuerung des Eingangsportals, der Deckenmalerei und des Stucks, andererseits eine futuristische und extra auf den Raum zugeschnittene Beleuchtung, die je nach Bedarf tageslichtähnliche Verhältnisse oder eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Dass die Schule aufs modernste mit leistungsstarkem Internet ausgestattet ist, mit einem Server, der vom Rathaus aus betreut wird, versteht sich fast von selbst, aber eines überraschte die Lehrer dann doch, wie Steffen Olbrich betonte: "Die Installation der Technik verlief fast fehlerfrei. Es gab keine Kinderkrankheiten, nur Kleinigkeiten, die sich schnell beheben ließen."